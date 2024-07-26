Прогноз: что будет с курсом доллара на следующей неделе

Под влиянием чего менялся курс доллара к тенге на этой неделе и что будет происходить с динамикой валют на следующей – в материале Zakon.kz.

По итогам торгов в пятницу, 26 июля, средневзвешенный курс доллара составил 474,83 тенге. Таким образом, за неделю курс снизился на 3,7 тенге. Однако о каком-либо тренде на удешевление доллара речи пока не идет.

Фото: Национальный банк РК

Как отмечает главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов, всплеск спроса на инвалюту на внутреннем рынке сохраняется, несмотря на благоприятные цены на нефть, сохранение высоких ставок в стране и профицитный счет текущих операций.

"Рост покупок инвалюты, вероятно, происходит под влиянием таких внутренних факторов, как ускорение освоения бюджетных средств и оплата импортных поставок, выплаты по внешнему долгу и зарубежные поездки казахстанцев, а также разовый спрос на доллары со стороны отдельных субъектов экономики. Напомним, что необходимость формирования валютной массы особенно актуальна для осуществления необходимых оплат перед завершением текущего месяца". Рамазан Досов

Стабилизационное укрепление

Аналитик Анна Бодрова говорит, что на текущей неделе тенге сумел отчасти реабилитироваться. И лучше всего это получилось в парах с долларом США и евровалютой.

"В то же время тенге выглядит слабо в паре с российским рублем из-за ралли последнего на межбанковском рынке России". Анна Бодрова

Отдельные эпизоды незначительного укрепления тенге носят, как правило, стабилизационный характер и не являются полномасштабной тенденцией, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

"В целом, в летние месяцы нарастает давление на тенге за счет сезонности, которая продиктована усилением спроса на иностранную валюту. Кроме того, тенге в последние месяцы в меньшей степени поддерживается предложением инвалюты на рынке со стороны трансфертных выплат в бюджет страны, в совокупности выводя на некоторую переоценку тенге в сторону медленного понижения". Жаннур Ашигали

По его мнению, более фундаментальный источник курсообразования тенге – структура платежного баланса – пока не предполагает существенных дисбалансов относительно существующих уровней колебаний курса.

Эксперт уточнил, что на период до конца текущего года ожидается, что курс будет находиться в рамках текущего коридора колебаний в 465-480 тенге за доллар в отсутствие серьезных шоков предложения валюты на рынке. Однако на конец года есть вероятность дальнейшего сдвига самого коридора в сторону усиления иностранных валют.



Между тем на следующей неделе основные факторы влияния на курс тенге сохранятся без принципиальных изменений, предполагает Анна Бодрова.

"Это слабая активность Нацбанка Казахстана в плане предоставления рынку валютной ликвидности, хотя новости этому способствуют, а также давление внешнего фона". Анна Бодрова

Нефтяные цены пока не могут поддержать тенге, так как рынок сырья остается под заметным давлением в связи с корректировкой рисковой составляющей.

В целом, ожидания по поводу иностранных валют на новую неделю выглядит следующим образом: доллар США будет торговаться в коридоре 472-478 тенге, евро – 510-520 тенге, рубль – 5,47-5,62 тенге, китайский юань – 64-66 тенге.