Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 ноября

Фото: pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 15 ноября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,01 тенге, поднявшись на 1,97 тенге. Средневзвешенный курс евро вырос до 523,53 тенге (+2,71).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,96 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил до 68,39 тенге (+0,41). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,3-498,1 тенге, евро – по 524-528 тенге, рубли – по 4,97-5,07 тенге. Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,85 тенге, евро – 519,04 тенге, рубля – 4,97 тенге. Читайте также Глава Нацбанка предложил легализовать криптовалюты и криптообменники в Казахстане Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР Доллар еще подорожал на торгах 15 ноября

Следите за новостями zakon.kz в: