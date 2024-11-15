Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 ноября

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:14 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 15 ноября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,01 тенге, поднявшись на 1,97 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 523,53 тенге (+2,71).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,96 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил до 68,39 тенге (+0,41).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 496,3-498,1 тенге, евро – по 524-528 тенге, рубли – по 4,97-5,07 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 493,85 тенге, евро – 519,04 тенге, рубля – 4,97 тенге.

Читайте также

криптовалюты, биткоин
Глава Нацбанка предложил легализовать криптовалюты и криптообменники в Казахстане
Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР
Основные тренды на финансовом рынке назвала глава АРРФР
Доллары, деньги, коррупция, взятка
Доллар еще подорожал на торгах 15 ноября
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: