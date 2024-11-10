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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 10:59 Фото: pexels
Стоимость биткоина вновь обновила максимум и превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч, сообщает Zakon.kz.

На криптовалютной бирже Bybit биткоин по состоянию на 05:55 по астанинскому времени достиг отметки 79 тысяч 331 доллар.

Эксперты напоминают, что биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее директор и советник по развитию рыночной инфраструктуры и платежей Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф заявили о том, что биткоин стал причиной раскола и обнищания общества. Они пояснили, что криптовалюта является спекулятивным пузырем, который лопнет в ближайшее время.

О том, сколько стоили биткоин и другие криптовалюты 9 ноября 2024 года, можно посмотреть здесь.

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