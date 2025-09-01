#АЭС в Казахстане
Финансы

Стоимость золота обновила исторический максимум

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 13:31 Фото: pexels
Стоимость тройской унции золота обновила исторический максимум, впервые превысив 3550 долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта биржи Comex, биржевая цена на золото выросла почти на 1%.

"По данным на 09:47 (по времени Астаны) цена декабрьского фьючерса на золото поднималась на 30,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, до 3546,6 доллара за тройскую унцию. В районе 08:00 (по времени Астаны) показатель поднимался до 3552,32 доллара за унцию", – говорится в публикации.

Помимо этого, подорожал и сентябрьский фьючерс на серебро. К моменту 09:47 (по времени Астаны) он дорожал на 1,59% – до 41,375 доллара.

Ранее сообщалось, что после августовского пика цена золота на казахстанском рынке пошла на снижение. Также отмечалось, что интерес казахстанцев к этому металлу падает. За год продажи слитков населению сократились почти в 10 раз.

