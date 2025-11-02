Цены популярных криптовалют на 2 ноября
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): $111 108,8; изменения за 24 часа: +1,00%.
Ethereum (ETH): $3 888,93; изменения за 24 часа: +0,34%.
Tether (USDT): $1,0003; изменения за 24 часа: +0,05%.
BNB (BNB): $1 087; изменения за 24 часа: -0,25%.
USD Coin (USDC): $1,0000; изменения за 24 часа: -0,03%.
Dogecoin (DOGE): $0,186698; изменения за 24 часа: -0,17%.
Cardano (ADA): $0,6132; изменения за 24 часа: 0,00%.
По состоянию на 2 ноября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 530,47 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.
