Биткоин обновил исторический рекорд на фоне выборов в США
Фото: pixabay
Курс биткоина 10 ноября впервые превысил отметку в $80 тысяч, достигнув рекордных $80 071,17, сообщает Zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance. На фоне роста интереса к криптовалюте в период президентских выборов в США стоимость биткоина за неделю поднялась на 15,97%.
Однако после резкого скачка началось снижение. Стремительный рост курса начался с 5 ноября, когда стоимость биткоина составляла около $68 тысяч.
По данным TradingView, общая капитализация крипторынка выросла на 3,76% за последние сутки, достигнув $2,681 трлн, при этом доля биткоина на рынке составила 56,236% на 10 ноября.
О том, как изменились цены на популярные криптовалюты 10 ноября, можно узнать здесь.
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