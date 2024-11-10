Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Биткоин обновил исторический рекорд на фоне выборов в США

Биткоин обновил исторический рекорд на фоне выборов в США, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 21:05 Фото: pixabay
Курс биткоина 10 ноября впервые превысил отметку в $80 тысяч, достигнув рекордных $80 071,17, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance. На фоне роста интереса к криптовалюте в период президентских выборов в США стоимость биткоина за неделю поднялась на 15,97%.

Однако после резкого скачка началось снижение. Стремительный рост курса начался с 5 ноября, когда стоимость биткоина составляла около $68 тысяч.

По данным TradingView, общая капитализация крипторынка выросла на 3,76% за последние сутки, достигнув $2,681 трлн, при этом доля биткоина на рынке составила 56,236% на 10 ноября.

О том, как изменились цены на популярные криптовалюты 10 ноября, можно узнать здесь

Читайте также

Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Биткоин дорожает: как изменились цены на популярные криптовалюты 10 ноября
Обмен валют, деньги, обменник, евро
Что происходит с долларом, евро и рублем: курсы валют в обменниках мегаполисов на 10 ноября
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум
Диана Абдуллаева
2024 год Биткоин Криптовалюты Цены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Какие породы кошек лучше не выпускать из дома на улицу
Какие породы кошек лучше не выпускать на улицу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: