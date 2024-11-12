Курс доллара продолжил рост на торгах 12 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,95 тенге, поднявшись еще на 1,68 тенге.
Средневзвешенный курс юаня подрос до 68,35 тенге (+0,02).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,3-497,3 тенге, евро – 525-529,5 тенге, рубля – 5,01-5,11 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,24%, до 72 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,25%, до 68,21 долл. США/барр.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,65 тенге, евро – 525,71 тенге, рубля – 5,03 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 ноября, можно здесь.