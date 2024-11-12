Курс доллара продолжил рост на торгах 12 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,95 тенге, поднявшись еще на 1,68 тенге.

Средневзвешенный курс юаня подрос до 68,35 тенге (+0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,3-497,3 тенге, евро – 525-529,5 тенге, рубля – 5,01-5,11 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,24%, до 72 долл. США/барр.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,25%, до 68,21 долл. США/барр.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,65 тенге, евро – 525,71 тенге, рубля – 5,03 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 ноября, можно здесь.