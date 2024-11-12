Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара продолжил рост на торгах 12 ноября

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 494,95 тенге, поднявшись еще на 1,68 тенге.

Средневзвешенный курс юаня подрос до 68,35 тенге (+0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,3-497,3 тенге, евро – 525-529,5 тенге, рубля – 5,01-5,11 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 12 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,24%, до 72 долл. США/барр.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,25%, до 68,21 долл. США/барр.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,65 тенге, евро – 525,71 тенге, рубля – 5,03 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 ноября, можно здесь.

Читайте также

бюджет, расходы, Нацфонд
Аналитики объяснили, для чего необходимо ограничить изъятие средств из Нацфонда
магазин покупатель
Каким будет рост цен в Казахстане: ожидания населения ухудшаются
две руки и ключи
В каком городе Казахстана самые дешевые квартиры
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: