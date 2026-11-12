Курс доллара продолжил снижение на торгах 12 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 443,62 тенге, снизившись еще на 1,2 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,36тенге (-0,0055).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,86 тенге (+0,18).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,6-445,4 тенге, евро – по 491,6-497,2 тенге, рубли – по 5,13-5,24 тенге.
Мировые цены на нефть растут на биржах 12 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,96%, до 93,65 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подорожали на 0,92%, до 87,33 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара 444,76 тенге, евро – 495,37 тенге, рубля – 5,37 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 ноября, можно здесь.