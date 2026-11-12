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Финансы

Курс доллара продолжил снижение на торгах 12 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 ноября 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 443,62 тенге, снизившись еще на 1,2 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,36тенге (-0,0055).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,86 тенге (+0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443,6-445,4 тенге, евро – по 491,6-497,2 тенге, рубли – по 5,13-5,24 тенге.

Мировые цены на нефть растут на биржах 12 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,96%, до 93,65 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на декабрь подорожали на 0,92%, до 87,33 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара 444,76 тенге, евро – 495,37 тенге, рубля – 5,37 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 ноября, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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