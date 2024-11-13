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Еще 2 трлн тенге намерены изъять из Нацфонда в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 10:32 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым уточняется прогноз доходов на 2024 год с уменьшением на 2 трлн тенге против утвержденного плана, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы". Депутаты приняли его в работу и готовы подготовить по нему заключение.

"Проект разработан в связи с изменением показателей республиканского бюджета по двум основным направлениям. Первое, уточненный прогноз доходов на 2024 определен с уменьшением на 2 трлн тенге против утвержденного плана. При этом 2 трлн тенге планируется дополнительно привлечь из Нацфонда РК в виде целевого трансферта", – сказала Татьяна Савельева.

По ее словам, параметры расходов и дефицита республиканского бюджета изменены с учетом проведенных правительством корректировок бюджета с использованием остатков бюджетных средств за 2023 год в сумме 61,3 млрд тенге.

"Таким образом уточненные расходы республиканского бюджета прогнозируются с увеличением на 61,3 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит на текущий год составит 3,6 трлн тенге, также с увеличением на 61,3 млрд тенге", – резюмировала она.

30 октября 2024 года проект закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" был одобрен депутатами Мажилиса. Документ находится на рассмотрении Сената.

Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год Бюджет Тенге
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