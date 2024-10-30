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Законодательство РК

Новый трехлетний бюджет одобрил Мажилис

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 12:58 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании палаты рассмотрели и одобрили проект закона "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы". Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Законопроект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РК на основе прогноза социально-экономического развития, бюджетных параметров на 2025-2027 годы и поручений президента.

"За основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2025-2027 годы взят базовый сценарий, который предполагает стабильные умеренные темпы роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,4%. Номинальный ВВП, по прогнозам, вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году. В базовом сценарии цена на нефть определена на уровне 75 долларов за баррель. Целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% – в 2026 году, с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах", – сказал депутат Еркин Абиль.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2025 год определен в сумме 15,6 трлн тенге, или составит 122,8% к оценке текущего года с превышением на 2,9 трлн тенге.

Прогноз по поступлениям трансфертов прогнозируется в 2025 году в сумме 5,7 трлн тенге и чуть более 2,5 трлн тенге в 2026 и 2027 годах.

"Объем гарантированного трансферта из Национального фонда РК на 2025-2027 годы составит по 2 трлн тенге ежегодно. В 2025 году предусмотрено привлечение целевого трансферта из Национального фонда РК в сумме 3,2 трлн тенге", – добавил мажилисмен.

Отмечается, что первоочередными направлениями бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.

"Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2025 году – 25,7 трлн тенге, в 2026 году – 23,1 трлн тенге, в 2027 году – 24,5 трлн тенге. Затраты планируются в общей сумме 72,5 трлн тенге. Дефицит республиканского бюджета на 2025 год составит 4,1 трлн тенге, на 2026 год – 3,7 трлн тенге, на 2027 год – 3,6 трлн тенге", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе депутатами предложены поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета на решение проблем регионального развития. В частности, на:

  • реализацию программы "Ауыл – Ел бесігі" на сумму 15 млрд тенге;
  • решение вопросов водоснабжения и водоотведения на сумму 14,7 млрд тенге;
  • другие инфраструктурные проекты на сумму более 25 млрд тенге.

Произведено перераспределение между государственными органами на общую сумму 15 млрд тенге в связи оптимизацией расходов, а также внутри государственных органов на сумму 2,2 млрд тенге на приоритетные направления без увеличения расходов.

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