Курс доллара снова вырос на торгах 14 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 493,85 тенге, поднявшись на 1,63 тенге.
Средневзвешенный курс юаня снизился до 67,98 тенге (-0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 495,1-497,3 тенге, евро – по 520-524 тенге, рубли – по 4,97-5,07 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 14 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,07%, до 72,33 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 0,03%, до 68,45 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 492,17 тенге, евро – в 522,39 тенге, рубля – в 5 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 14 ноября, можно здесь.