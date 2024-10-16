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Курс доллара снова вырос на торгах 16 октября

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:40 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,93 тенге, поднявшись еще на 1,43 тенге.

Средневзвешенный курс юаня также повысился и составил 68,63 тенге (+0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,5-490,9 тенге, евро – по 531-535 тенге, российские рубли – по 5,01-5,11 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть стабилизировались на торгах 16 октября.

Так, цена на нефть Brent выросла в цене на 0,3% и составила 74,47 доллара за баррель.

При этом нефть WTI подорожала на 0,4%, до 70,86 доллара за баррель. 

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,42 тенге, евро – 531,39 тенге, рубля – 5,04 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 октября, можно здесь.

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