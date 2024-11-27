Курс доллара снова вырос на торгах 27 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,51 тенге, поднявшись на 0,93 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,74 тенге (+0,07).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,3-507,3 тенге, евро – по 525-529 тенге, рубли – по 4,69-4,83 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 27 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,18%, до 72,45 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,26%, до 68,95 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,55 тенге, евро – 524,28 тенге, рубля – 4,75 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 ноября, можно здесь.