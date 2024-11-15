Глава Нацбанка предложил легализовать криптовалюты и криптообменники в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана считает, что рынок криптовалют и криптообменники необходимо легализовать, сообщает Zakon.kz.

На XII Конгрессе финансистов Казахстана глава Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что рынок цифровых активов ждет либерализация.

Легализация криптовалют и криптообменников, по его мнению, позволит контролировать рынок, который уже активно используется казахстанцами, но остается вне регулирования.

"Еще в 2022 году, когда мы боролись с цифровыми майнерами, тогда мы сказали, что разрешим криптобиржи в МФЦА. Тогда же определили законодательную основу. К сожалению, по прошествии двух лет можно констатировать, что особо сильного толчка это не дало. Мы видим большой объем и обеспеченных, и необеспеченных активов, которые находятся вне нашего регуляторного контура". Тимур Сулейменов

В ходе выступления Сулейменов привел примеры Кыргызстана и Узбекистана, которые разрешили выпуск и оборот цифровых активов на национальном уровне, вне рамок отдельных финансовых центров.

"Другие страны, которые внедрили регулирование на уровне общей юрисдикции, в частности Кыргызстан и Узбекистан – в объемах торговли они обгоняют нас в разы. Мы должны и в рамках нашей общей юрисдикции по обеспеченным активам дать возможность регулируемым, понятным прозрачным, отчасти контролируемым образом эти активы выпускать и обеспечивать. Я считаю, мы к этому пришли". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка подчеркнул, что криптовалюты уже прочно вошли в жизнь казахстанцев, и их игнорирование не приносит пользы. Средства граждан вкладываются в цифровые активы. Однако государство не имеет возможности следить за этим процессом.

"Факт остается фактом, криптовалюты есть. От того, что мы, как регуляторы, не хотим их признавать и, закрывшись, сидим, это не значит, что они куда-то исчезнут. Это не значит, что активы казахстанцев, конкретных людей туда не вкладываются. Я уверен, что туда вкладывается большой объем активов. Причем активов в долларах". Тимур Сулейменов

Это касается и легализации криптообменников. Глава Нацбанка считает, что лучше пусть эти инструменты будут легально разрешены в рамках правовой системы, нежели вне регуляторного поля.

Спикер заключил, что данный вопрос в дальнейшем будет обсуждаться как с представителями традиционной финансовой системы, так и с коллегами из финтеха и криптоиндустрии.