Доллар в районе 500 тенге: стоит ли ожидать снижения курса американской валюты

В то же время диапазон, в пределах которого может держаться доллар на этой неделе, достаточно широк, по оценкам аналитика. Прогноз по иностранной валюте на новую неделю ноября выглядит следующим образом: доллар США 486-495 тенге, евро – 515-530 тенге, рубль – 4,90-5,10 тенге, китайский юань – 67-69 тенге.





Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко среди причин ослабления курса нацвалюты называет коррекционное снижение нефтяных котировок, бегство инвесторов от риска, глобальное укрепление индекса доллара, а также продолжающееся ослабление рубля.