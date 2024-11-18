Доллар в районе 500 тенге: стоит ли ожидать снижения курса американской валюты
Фото: freepik
По итогам торгов в понедельник курс доллара продолжил повышаться. Аналитики оценили перспективы снижения курса американской валюты в ближайшее время. Подробнее – в материале Zakon.kz.
В понедельник, 18 октября, средневзвешенный курс доллара вырос до 497,89 тенге. В обменниках курс покупки сегодня уже превышает 500 тенге. Отметим, что с начала текущего месяца доллар вырос почти на 10 тенге (с 488,11 на 1 ноября 2024 года).
Фото: Национальный банк РК
Это очень низкие для тенге уровни, считает аналитик Анна Бодрова. По мнению эксперта, слабость тенге связана с недостаточным предложением иностранной валюты на внутреннем рынке, а также с массовым уходом от риска на мировом валютном рынке и быстрым удорожанием доллара США.
"У этой ситуации есть две стороны. Первая – негативная для населения Казахстана, потому что люди становится беднее по мере того, как нацвалюта слабеет. Вторая – позитивная для госбюджета, который может реализовать все запланированные траты, так как его даже теоретический дефицит быстро перекрывается". Анна Бодрова
Нефтяной сектор также не выступает в качестве поддержки: баррель марки Brent начал неделю около 71,4 долларов. Эксперт также отмечает, что ключевой проблемой для валютной секции KASE остается нормализация предложения иностранной валюты на рынке.
"Нацбанк проводит бюджетные трансферы из Нацфонда и неплохо с этим справляется. Но на внутреннем рынке высоким сохраняется спрос на доллары и евро со стороны импортеров. Вакуум предложения валюты для них создает сильное давление на тенге". Анна Бодрова
В то же время диапазон, в пределах которого может держаться доллар на этой неделе, достаточно широк, по оценкам аналитика. Прогноз по иностранной валюте на новую неделю ноября выглядит следующим образом: доллар США 486-495 тенге, евро – 515-530 тенге, рубль – 4,90-5,10 тенге, китайский юань – 67-69 тенге.
Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко среди причин ослабления курса нацвалюты называет коррекционное снижение нефтяных котировок, бегство инвесторов от риска, глобальное укрепление индекса доллара, а также продолжающееся ослабление рубля.
"Что касается ситуации на локальном рынке, то повышенный спрос на инвалюту может быть связан с продолжающимся ростом импорта (реализация инфраструктурных проектов) и существенными выплатами по внешнему долгу (10,2 млрд долларов в текущем квартале). Зарина Скрипченко
В то же время с сегодняшнего дня начался заключительный квартальный налоговый период в стране, пик которого придется на 25 ноября. Аналитик не исключает, что это может значительно увеличить предложение инвалюты на рынке, начиная с текущей недели.
Зарина Скрипченко напомнила, что, по результатам ноябрьского опроса АФК, к началу декабря эксперты финрынка ожидают некоторого укрепления курса нацвалюты до 487,1 тенге за доллар на фоне прохождения квартального налогового периода и повышенных объемов продаж инвалюты из Нацфонда.
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