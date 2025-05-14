Доллар сдал позиции: что стоит за падением курса

Последние дни ознаменовались заметным снижением курса доллара к мировым валютам, включая тенге. О причинах происходящего и перспективах валютного курса – в материале Zakon.kz.

Хроники пикирующего доллара

Основное давление на доллар в последнее время оказало несколько ключевых факторов, тесно связанных как с внутренней экономической ситуацией в США, так и с геополитическими сдвигами.

Слабость доллара на мировом рынке. Индекс доллара, отслеживающий его курс к корзине основных валют, снизился на 0,67% после публикации данных по инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов. Ослабление американской валюты делает сырьевые товары, включая нефть, более привлекательными для покупателей, что, в свою очередь, поддерживает валюты стран-экспортеров сырья.

"Черное золото" на подъеме. На фоне ослабления доллара и достижения соглашения между США и Китаем о временном снижении взаимных пошлин цены на нефть продемонстрировали уверенный рост. Фьючерсы на Brent превысили 66,53 доллара за баррель, а WTI – 63,6 доллара, прибавив более 2,5% за предыдущую сессию. Это благоприятно сказалось на курсах валют нефтедобывающих стран.

Внутренние факторы в России. По словам экономиста Эльдара Шамсутдинова, рубль укреплялся на межбанковском рынке, опускаясь ниже 80 рублей за доллар впервые за три недели (достигая 80,88 за доллар и 90,11 за евро). Фундаментальную поддержку рублю оказывают слабость импорта при стабильном экспорте, высокие процентные ставки в экономике и продажи валюты в рамках бюджетного правила. Возобновление Минфином РФ покупок валюты и снижение продаж со стороны ЦБ могут ограничить дальнейшее укрепление, но не исключают ослабления летом.

Ситуация в Казахстане. Курс доллара к тенге так же снизился, составив 510,06 тенге за доллар по курсу Нацбанка (снижение за три дня на 5,95 тенге). Однако на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня средневзвешенный курс доллара составил 506,21 тенге, снизившись еще на 3,63 тенге.

Среди внутренних причин укрепления тенге отмечается стабильное предложение иностранной валюты на локальном рынке со стороны Нацбанка, субъектов квазигосударственного сектора и экспортеров при незначительных изменениях спроса.

При этом намечается интересная тенденция в паре RUB/KZT.

"Курс рубля к тенге выглядит "все менее рыночным", что может свидетельствовать о намерении НБК снизить зависимость от импорта из России". Эльдара Шамсутдинов

Фото: Zakon.kz

Влияние геополитики и ожидания инвесторов

Геополитическая обстановка продолжает оказывать существенное влияние на динамику валютных курсов. Инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне неопределенности вокруг анонсированных переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине. Краткосрочно не исключается дальнейшее незначительное укрепление мировых валют к доллару (прежде всего – рубля) в случае прогресса в мирных переговорах.

Для тенге здесь важнее всего не только гипотетическое укрепление рубля, но и оживление торговли с Россией. Если перемирие наступит, рубль, скорее всего, сильно укрепится, полагает аналитик Иван Ефанов.

"Ожидаемое снижение курса доллара до 73-74 рублей на фоне притока иностранных инвестиций, в первую очередь, из Казахстана". Иван Ефанов

Есть и противоположный прогноз. Финансист Арсен Темирбаев полагает, что в случае отсутствия перемирия в Украине рубль, согласно экспертным оценкам, вероятнее всего, будет постепенно ослабевать в течение 2025 года.

"К концу года курс может достичь 100-106 рублей за доллар, а в худших сценариях – превысить 110 рублей. Это, разумеется, косвенно отразится и на тенге". Арсен Темирбаев

Каковы же прогнозы по курсу доллара к тенге на ближайшие дни? Аналитики предполагают относительно стабильную ситуацию с небольшими колебаниями от 508 до 510 тенге (минимум 500, максимум 516).

Ранее мы рассказали, что базовые факторы формирования курса тенге на неделе остаются прежними – это ожидания и фактические показатели по нефтяной конъюнктуре, объемам добычи и экспорта углеводородов в Казахстане. Среди внутренних факторов важное значение будет иметь предложение иностранной валюты на валютном рынке.