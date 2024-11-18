Доллар превысил отметку в 500 тенге в обменных пунктах
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,89 тенге, поднявшись еще на 1,88 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,68 тенге (+0,28).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,7-500,5 тенге, евро – по 524,5-528,5 тенге, рубли – по 4,95-5,05 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 15 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,32%, до 71,27 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,25%, до 67,09 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,95 тенге, евро – 524,37 тенге, рубля – 4,98 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 ноября, можно здесь.