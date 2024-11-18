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Доллар превысил отметку в 500 тенге в обменных пунктах

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 15:41 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,89 тенге, поднявшись еще на 1,88 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос до 68,68 тенге (+0,28).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498,7-500,5 тенге, евро – по 524,5-528,5 тенге, рубли – по 4,95-5,05 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 15 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,32%, до 71,27 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,25%, до 67,09 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 495,95 тенге, евро – 524,37 тенге, рубля – 4,98 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 ноября, можно здесь.

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