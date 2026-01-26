#Казахстан в сравнении
Финансы

Курс доллара приблизился к отметке в 500 тенге на торгах 26 января

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 15:42 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 января 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,79 тенге, снизившись еще на 1,4 тенге.

Курс евро составил 596,25 тенге (+4,41).

Курс российского рубля понизился до 6,59 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 72,19 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,2-504,5 тенге, евро – по 593,1-597,2 тенге, рубли – по 6,491-6,59.

Мировые цены на нефть растут на торгах 26 января.

Так, мартовские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,05%, до $65,91 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI выросли на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,08%, до $61,12 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,35 тенге, евро – 590,63 тенге, рубля – 6,62 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 января, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
