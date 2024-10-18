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Доллар подешевел еще на два тенге на торгах 18 октября

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 15:55 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,04 тенге, снизившись ещ на 2,09 тенге.

Средневзвешенный курс юаня также понизился и составил 68,17 тенге (-0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482,9-485,9 тенге, евро – по 523,5-528 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 18 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,12%, до 74,54 долл. за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подорожали на 0,20%, до 70,81 долл. за баррель.

В целом с начала недели нефть Brent упала на 5,6%, WTI - на 6,07%.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 487,24 тенге, евро – 529,34 тенге, рубля – 5,02 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 октября, можно здесь.

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