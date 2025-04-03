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Финансы

В Казахстане снизилось число операций по выдаче наличных денег

банкомат, деньги, наличные, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 15:47 Фото: Freepik
Число операций по выдаче наличных упало до многолетнего минимума. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В первые два месяца 2025 года пользователи казахстанских и иностранных платежных карточек провели на территории РК около 35 млн транзакций по выдаче наличных, что на 9% меньше, чем было в тот же период годом ранее, согласно данным Первого Кредитного Бюро.

"Более низкое значение, чем сейчас, отмечалось в последний раз еще в 2017 году, когда за первые два месяца было зафиксировано 33,6 млн соответствующих операций. Причем, кстати, при сопоставимом числе транзакций тогда и сейчас число самих карт в обращении сильно отличается". ПКБ

Фото: DataHub

Так, на 1 марта 2017 года по казахстанским эмитентам их было менее 16 млн, а на 1 марта этого года – уже свыше 81 млн единиц. При этом, число фактически использованных карт меньше, но сам разрыв сопоставим: 8,3 млн в 2017 и 41,8 млн в 2025 году.

В ПКБ также добавили, что сумма снятых наличных за январь–февраль 2025 года достигла почти 3,9 трлн тенге. Хотя номинально это на 6% больше, чем в те же месяцы 2024 года, но если заложить рост потребительских цен, то де–факто получается небольшое падение.

Фото: DataHub

Ранее, мы также рассказывали, что в феврале 2025 года количество безналичных транзакций выросло на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 1 млрд операций, объем вырос на 21,4%.

В ПКБ добавили, что всего в первые два месяца 2025-го зарегистрировано почти 2 млрд соответствующих транзакций, что на 14% больше, чем годом ранее. Их сумма достигла 25,9 трлн тенге, что номинально на 23%, а с поправкой на инфляцию – на 12% больше, чем было годом ранее.

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Ольга Кудряшова
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