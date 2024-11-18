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Законодательство РК

Насколько выросли объемы кредитования в Казахстане

деньги, кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 17:43 Фото: Freepik
Кредиты выданные бизнесу и населению за год увеличились более, чем на 20%. При этом кредиты населению по-прежнему лидируют в общем объеме выдачи, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 октября 2024 года объем кредитов экономике (включают кредиты бизнесу и физлицам) вырос до 39,2 трлн тенге или на 2% за месяц. При этом, согласно данным Нацбанка РК с 1 октября 2023 года кредиты выросли на 20,9%.

Кредиты населению занимают большую часть, или 53,8% об общего объема. Отметим, что в категорию "кредиты бизнесу" (доля 46,2%) входят займы нефинансовых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших кредиты на бизнес–цели.

Основной объем выданных кредитов (более 85%) приходится на банковский сектор – 33,5 трлн тенге. Доля кредитов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность 6,8% или 2,7 трлн тенге.

кредиты экономике, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 17:43

Фото: Zakon.kz

Согласно информации Нацбанка кредиты бизнесу выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 17,8% и составили 18,1 трлн тенге, кредиты населению выросли на 23,7% до 21,1 трлн тенге.

Вместе с тем, объем кредитов в национальной валюте увеличился за год на 18,3% до 35,4 трлн тенге, в иностранной валюте – на 51,5% до 3,8 трлн тенге, в том числе за счет валютной переоценки.

кредиты, бизнес, население, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 17:43

Фото: Zakon.kz

Добавим, что кредиты населения в иностранной валюте в абсолютном выражении составляют 2,8 млрд тенге. Доля от всего объема кредитов населению символическая – 0,01%. В то же время объем кредитов бизнесу выданных в валюте существенно больше и составляет 21,9% от общей суммы. 

К слову, по данным АРРФР за 9 месяцев этого года банки выдали субъектам бизнеса новых займов на сумму 12,8 трлн тенге, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом важной тенденцией года стал рост выдачи бизнесу беззалоговых займов, которые за рассматриваемый период увеличились на 37% до 2,6 трлн тенге.

Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год Деньги Доллар Кредиты
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