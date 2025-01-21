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Финансы

Россия уходит, Китай приходит: сколько иностранных компаний работают в Казахстане

Строители, строитель, рабочий, рабочие, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительные материалы, стройматериалы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 15:25 Фото: primeminister.kz
За два года количество китайских компаний в Казахстане увеличилось на 50%, а количество юридических лиц из Турции и России уменьшилось на 10%, – сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 января 2025 года количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной формой собственности по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилось на 6,6% до 44 995.

Интересно, что в разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной и совместной формой собственности приходится на отрасли:

  • "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов" – 36%
  • "Предоставление услуг" – 13,5%
  • "Строительство" – 9,1%.

При этом, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, темпы роста иностранных предприятий год от года снижаются. Так, в 2021 году рост числа юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной и совместной формой собственности составлял 11,7%, в 2022 году уже 45,1%, и в 2023 году рост превысил 18,5%.

Нынешнее замедление роста связано с уходом из Казахстана прежде всего российских компаний: 1 января 2024 года насчитывалось 19 444 компаний из РФ, а сегодня – 18 861. Несмотря на это, российский бизнес занимает первое место среди всех предприятий с иностранной формой собственности. За последние пять лет число компаний из России увеличилось в 2,5 раза.

То же самое происходит с предпринимателями из Турции. За год количество турецких организаций в РК уменьшилось с 3 806 до 3 538. Меньше стало и компаний из Кыргызстана 2 316 в 2024 году и 2 202 в 2025 году), ФРГ (748 и 739 соответственно).

Всего же в 2024 году в Казахстане закрылось 457 организаций с иностранной формой собственности.

Фото: stat.gov.kz

Но есть и обратная сторона. Значительно выросло число компаний из Узбекистана – с 3 047 в 2024 году до 4 407 (рост 44%). Также наблюдается приток китайских инвесторов: за год количество китайских предприятий выросло с 2 460 до 3 676 (рост почти на 50%). Всего же китайские компании в Казахстане за пять лет показали почти трехкратный рост.

Ранее мы сообщили, что правительство Казахстана внедряет для инвесторов специальный "Зеленый коридор". Проекты, подпадающие под критерии "зеленого коридора", получают государственные услуги, а также принятие решений в ускоренном порядке.

Андрей Валентинов
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