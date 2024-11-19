8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Министр финансов Мади Такиев доложил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.

"Касательно обязательств порядка 8 млн человек, оставшихся категорий граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие – Прим. ред.), предлагаем освободить этих граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории", – отметил он.

Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:

имеющих активы за пределами Казахстана;

совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года;

получивших доход, облагаемый самостоятельно.

"Важно отметить, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования", – резюмировал глава Минфина.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в Парламент.

По его данным, сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса.

"Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства. На сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан", – подчеркнул глава кабмина.

15 ноября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйств, поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию. По его словам, возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап.