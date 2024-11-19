8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
Министр финансов Мади Такиев доложил, что на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.
"Касательно обязательств порядка 8 млн человек, оставшихся категорий граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие – Прим. ред.), предлагаем освободить этих граждан от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей. Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории", – отметил он.
Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц:
- имеющих активы за пределами Казахстана;
- совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года;
- получивших доход, облагаемый самостоятельно.
"Важно отметить, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования", – резюмировал глава Минфина.
Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал озвученное предложение и поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в Парламент.
По его данным, сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса.
"Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства. На сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан", – подчеркнул глава кабмина.
15 ноября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйств, поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию. По его словам, возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап.
Читайте также