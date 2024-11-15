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Токаев поручил пересмотреть подход ко всеобщему декларированию

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 16:50 Фото: freepik
Сегодня, 15 ноября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйств, заявил, что государство особое внимание уделяет обеспечению прозрачности во всех сферах, сообщает Zakon.kz.

По его словам, большое значение приобретает всеобщее декларирование доходов казахстанцев, которое постепенно внедряется с 2021 года.

"В рамках первых трех этапов этим требованием охвачены более 4 млн человек, в частности, госслужащие, руководители квазигосударственного сектора, предприниматели, а также их супруги".Касым-Жомарт Токаев

Планируется, продолжил глава государства, что в следующем году декларации будут сдавать еще около 8 млн человек.

Токаев также попросил учесть тот факт, что Концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад.

"За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха. Обеспечена интеграция баз данных различных государственных учреждений. Усилен финансовый и налоговый контроль. С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев на форуме прокомментировал тему возможного запрета на выплату премий государственным служащим.

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