Как изменение курса рубля и доллара отразилось на казахстанских предприятиях

Казахстанские предприятия оценили, как различные экономические условия, включая валютный курс, отразились на их деятельности в третьем квартале 2024 года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно результатам опроса Нацбанка РК среди предприятий реального сектора экономики за третий квартал 2024 года, основными валютами, используемыми в расчетах с зарубежными партнерами, остаются российский рубль и доллар США. Исключение составляет сельское хозяйство, где преобладают российский рубль и евро.

При этом рубль доминирует во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности и строительства, где преобладает американская валюта.

Фото: Национальный банк РК

Примечательно, что тенге в расчетах в третьем квартале 2024 года больше всех использовали предприятия обрабатывающей промышленности – 21,2%.

"В третьем квартале 2024 года негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю незначительно смягчилось для предприятий всех отраслей, кроме сельского хозяйства, транспорта и складирования. Негативное влияние изменения курса тенге к доллару США незначительно увеличилось для предприятий всех отраслей, кроме сельского хозяйства". Нацбанк РК

Вместе с тем, по мнению многих предприятий, основными препятствиями в ведении бизнеса оказались не изменение курсов, а рыночная конкуренция и состояние экономики Казахстана. Отмечается, что рыночная конкуренция оказывает влияние на бизнес предприятий торговли и обрабатывающей промышленности.

При этом торговля остается отраслью, наиболее подверженной влиянию рыночной конкуренции, где 42,5% предприятий ощущают ее воздействие на свой бизнес.

"Доминирующим препятствием для предприятий горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства являются – уровень налогового бремени и нехватка квалифицированных кадров, соответственно, а для предприятий строительства, транспорта и складирования – состояние экономики". Нацбанк РК

При этом ожидается, что в следующие 12 месяцев по всем отраслям финансирование сохранится в основном в прежних объемах, при этом наибольшее увеличение финансирования планируется в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Наибольшее сокращение инвестиций ожидается в сельском хозяйстве.

Кредитная нагрузка

Стоит обратить внимание, что за рассматриваемый период во всех отраслях, кроме обрабатывающей промышленности и строительства, снизилась доля предприятий, для которых условия банковского кредитования неприемлемы.

В то же время наибольшее число предприятий, для которых условия кредитования оказались выше приемлемого уровня, относится к обрабатывающей промышленности (17,2%), а наименьшее – к транспорту и складированию (12,3%).

Фото: Национальный банк РК

Самая высокая процентная ставка по кредитам, полученным в тенге, отмечена в отрасли строительства 19,6%, а в иностранной валюте – в горнодобывающей промышленности 6%.

В обзоре подчеркивается, что по итогам квартала средневзвешенная кредитная нагрузка в отрасли строительства была выше, чем в других отраслях. Наименьшее значение данного показателя отмечено в отрасли сельского хозяйства (5,4%).

Доля предприятий с просроченной задолженностью по займам банков увеличилась в отраслях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. При этом изменилась ситуация с просроченной задолженностью вне банковского сектора, то есть по взаиморасчетам с поставщиками, подрядчиками, заказчиками, покупателями и т. д.

"По результатам третьего квартала 2024 года в среднем по экономике доля предприятий, имеющих просроченную (более 90 дней) дебиторскую и кредиторскую задолженность, незначительно увеличилась с 23,1 до 23,5%, и с 19,7 до 20,1%, соответственно. В отраслях сельского хозяйства, торговли и горнодобывающей промышленности увеличилась доля предприятий, имеющих просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность". Национальный банк РК

Фото: Национальный банк РК

Наибольшее количество предприятий, имеющих просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность, приходится на горнодобывающую промышленность – по 31,4%.

При этом самая большая доля предприятий, которые планируют взять кредит в четвертом квартале 2024 года, приходится на обрабатывающую промышленность (22,9%), а наименьшая – на транспорт и складирование (9,3%).

Отмечается, что за третий квартал 2024 года всего было отказано в кредите 26 опрошенным предприятиям всех отраслей.

В обзоре также указано, что за квартал в целом увеличился объем производства во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. В четвертом квартале 2024 года ожидается замедление объемов производства во всех отраслях, за исключением горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Вместе с этим численность занятых увеличилась во всех отраслях, кроме обрабатывающей промышленности и торговли. Также повысилось количество предприятий, снизивших заработную плату своим работникам в отраслях сельского хозяйства, торговли, транспорта и складирования. Ожидается, что в четвертом квартале 2024 года ситуация с заработной платой улучшится во всех отраслях, кроме сельского хозяйства.