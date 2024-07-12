Прогноз: что будет с курсом доллара после снижения базовой ставки

Как может отразиться на курсе доллара снижение базовой ставки в июле и в каком диапазоне будут торговаться основные валютные пары на следующей неделе, в материале Zakon.kz.

Сегодня, 12 июля, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт. Таким образом, базовая ставка с начала текущего года снизилась на 1% (с 15,25% в январе). Как снижение базовой ставки может впоследствии отразиться на валютном рынке, объяснили аналитики.

Ожидание и реальность

Влияние июльского решения по базовой ставке на валютный рынок может определяться тем, совпадут ли ожидания рынка с фактическим решением или нет, говорит главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

Отметим, что снижение ставки до 14,25% действительно совпало с прогнозами экспертов финрынка. Так, понижения до 14-14,25% годовых ждали 71% респондентов, опрошенных АФК. Так как снижение было умеренным и ожидаемым, следовательно, и сильного давления на валютный рынок может не произойти.

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"При этом важно отметить, что ввиду существующей рыночной структуры валютный рынок более диверсифицирован на стороне спроса, чем предложения, отдельных ограничений и временных задержек в реакции валютный рынок не всегда моментально реагирует на решения по базовой ставке". Рамазан Досов

Вероятность ослабления тенге

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев отмечает, что снижение базовой ставки все же может косвенно повлиять на ослабление курса нацвалюты.

"Нацбанк через базовую ставку влияет на курс тенге косвенным образом, чем выше базовая ставка, тем выше доходность по тенговым активам. Напротив, снижение базовой ставки, тем ниже тенговая доходность. Также высокий дифференциал между базовой ставкой в нашей стране и ставками в других странах мира привлекает иностранный спекулятивный капитал, стремящийся заработать на стратегии carry trade, когда игроки рынка занимают деньги в валюте с низкой ставкой и вкладывают в валюты с высокой ставкой". Мурат Кастаев

Сокращение такого дифференциала снижает приток спекулятивного капитала и приближает курс к рыночному равновесию. Вследствие этого снижение базовой ставки – это фактор для ослабления тенге. Но этот фактор не главный, уточняет эксперт, так как на силу национальной валюты больше влияют цены на нефть и объемы спроса и предложения валюты на внутреннем рынке.

"Единственным фактором ослабления тенге я вижу сокращение объемов чистых продаж валюты Нацбанком. Если в мае чистые продажи валюты из Нацфонда минус покупки валюты для ЕНПФ составляли около 300 млн долларов США, то в июне этот показатель снизился в три раза, до 100 млн долларов США. Стоило Нацбанку сократить свое участие на рынке и снизить предложение валюты, курс сразу скорректировался и вернулся к равновесным значениям, тогда как с начала года тенге был искусственно переукреплен, получая поддержку от продаж валюты Нацбанком. Это не валютная интервенция, однако, регулируя объем предложения долларов на бирже, Нацбанк может косвенно влиять на курс доллара". Мурат Кастаев

Он добавил, что в июле Нацбанк планирует вновь нарастить продажи валюты, а значит, тенге может получить некоторую поддержку и может укрепиться на 5-10-15 тенге. Но ненадолго.

"Конечно, курсы валют колеблются в ту или иную сторону в зависимости от внешних и внутренних факторов, однако с большой вероятностью во втором полугодии курс доллара будет выше, нежели в первом". Мурат Кастаев

Аналитик Alpari Анна Бодрова напомнила, что на этой неделе курс казахстанского тенге пробивал психологически важный рубеж в 480 за доллар США, но выше не закрепился и начал коррекцию.

"Это хорошая новость: она означает, что до сих пор существует прочная граница, которая способна сдерживать девальвацию тенге, какими бы бурными темпами та не развивалась". Анна Бодрова

Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов сохраняющееся негативное влияние со стороны внедренных ранее антироссийских санкций на тенге, подчеркнула она.

Продолжится ли стабилизация тенге и какой именно характер она будет носить, будет понятно на следующей неделе. В целом ожидается, что доллар США также сохранится в пределах 465-480 тенге, евро – 500-520 тенге, рубль – 5,30-5,50 тенге, китайский юань – 63-66 тенге.