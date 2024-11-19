В Нацбанке объяснили, почему подорожали некоторые продукты питания и товары в октябре

Как изменились цены на различные товары и продукты питания в октябре 2024 года и что повлияло на динамику стоимости товаров, в материале Zakon.kz.

В октябре 2024 года показатель годовой инфляции ускорился до 8,5%, с 8,3% в сентябре. При этом месячные темпы роста цен также ускорились по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,9% (0,4% в сентябре), говорится в обзоре по инфляционным тенденциям Нацбанка РК.

Продовольственная инфляция

В обзоре отмечается, что годовой темп роста цен на продовольственные товары в октябре замедлился до 4,9%. При этом рост цен в месячном выражении составил 0,4%. Повышательное давление на месячную продовольственную инфляцию оказал рост цен на яйца, а также на масла и жиры, рыбу и морепродукты. В то же время продолжающаяся дефляция фруктов, а также снижение цен на сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия оказали понижательное влияние на динамику продовольственной инфляции.

Фото: Национальный банк РК

"Одним из основных источников повышательного влияния на месячную продовольственную инфляцию стало продолжение роста цен на яйца до 3,2%. Основным фактором удорожания стал значительный рост цен производителей яиц в сельском хозяйстве". Нацбанк РК

Дополнительное повышательное давление на потребительскую продовольственную инфляцию оказал продолжающийся рост цен на масла и жиры, который в октябре 2024 года составил 1,7%. Это в свою очередь произошло на фоне увеличения цен производителей масел и жиров в условиях удорожания подсолнечника в сельском хозяйстве, а также роста мировых цен на масло. К примеру, растительные масла подорожали на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Месячные темпы роста цен на мясо в октябре 2024 года составили 0,2%. Наибольший рост в данной категории наблюдается у мяса птицы, которое подорожало на 0,4% за месяц. Рост цен на остальные виды мяса остается умеренным.

Снижение цен в октябре наблюдалось на фрукты – на 1,1%. Больше всего цены снизились на виноград (-5,7%), яблоки (-3,4%) и груши (-,2%). Одновременно с этим отмечается рост цен на киви (+7,8%), лимоны (+7%), апельсины (+6,7%) и бананы (+2,4%). Среди овощей отмечается понижение цен на морковь (-10%), свеклу (-3,2%), лук (-2,8%) и картофель (-2,1%).

"Это понижение носит сезонный характер и связано со сбором урожая. Тем не менее стоимость овощей выросла на 0,7% в месячном выражении, общий рост стоимости овощей произошел впервые с марта 2024 года". Нацбанк РК

Среди овощей наиболее заметен рост цен на огурцы (9,7%), помидоры (8,6%), цветную капусту (6,9%) и чеснок (6,8%)

Примечательно, что потребительские цены на сахар в октябре 2024 года снизились на 1,6%. Пятое подряд месячное снижение связано со снижением цен производителей сахара.

Однако, учитывая, что около 72% сахара импортируется (по данным за январь – август 2024 года), недавний рост мировых цен на сахар в последние два месяца мог привести к увеличению его стоимости в будущем, уточняется в обзоре.

В октябре также продолжилась тенденция превышения внутренних цен над внешними на все основные виды продовольствия, за исключением растительных масел.

Непродовольственная и сервисная инфляция

В октябре 2024 года годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился до 7,8%. Наибольший вклад в это ускорение внесло повышение цен на аудиовизуальное оборудование и фотоаппаратуру, а также оборудование для обработки информации (7,8%), в частности телевизоры (10%), ноутбуки (7,8%) и планшеты (7,7%).

Дополнительно отмечен рост цен на бытовые приборы (2,6%), включая кухонные плиты (8,3%), холодильники (7,7%) и стиральные машины (6,2%).

"Увеличение цен на эти товары связано с продолжающейся перестройкой цен в ответ на обесценение номинального курса тенге. Кроме того, зафиксирован значительный месячный рост цен на обувь (1,3%) и твердое топливо (2%), вызванный сезонным фактором, а для обуви также усиленный влиянием курсового фактора". Нацбанк РК

В прошлом месяце также ускорился годовой рост цен на услуги до 14,3%. Основной вклад внесло повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, которое составило 27% в годовом выражении. Также отмечается повышение цен на услуги связи (2,8%), в частности на услуги сотовой связи (5%). Увеличение цен на транспортные услуги до 2,5% в значительной степени обусловлено подорожанием железнодорожных перевозок (13%).

В обзоре Нацбанка также указано, что ослабление номинального обменного курса тенге в июне 2024 года обусловило ускорение роста импортных цен. В августе текущего года увеличились импортные цены на телефоны, холодильники, стиральные машины, принтеры, санитарную и бытовую технику.

Продолжается удорожание импортных лекарственных средств, доля которых во внутреннем потреблении значительно превышает объемы местного производства. Рост цен на импортное оборудование может привести к увеличению издержек производства и удорожанию производимой продукции.