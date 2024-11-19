Кто будет обязан представлять входную и ежегодную декларацию в Казахстане

Руководитель Управления администрирования доходов физлиц КГД Дина Кусаинова на брифинге 19 ноября 2024 года разъяснила предложение Минфина освободить рядовых казахстанцев от сдачи входной и далее ежегодной декларации о доходах, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что обязательство по сдаче декларации предлагается сохранить за теми, у кого есть имущество за пределами Казахстана.

"Предлагаем освободить от представления входной декларации об активах и обязательства тех граждан РК, у которых отсутствует за пределами страны недвижимость и транспорт, деньги на счетах в иностранных банках в сумме свыше 1 тыс. МРП. Обязательства по сдаче декларации остаются у кандидатов на выборные должности, а также у кандидатов на госслужбу, в соответствии с антикоррупционным законодательством. Также, согласно отраслевым законодательствам по банковской системе, страховым организациям и рынкам ценных бумаг, руководители, крупные участники банков, страховых организаций и ценных бумаг обязаны будут представить входную декларацию об активах и обязательствах", – пояснила Дина Кусаинова.

Обязаны будут ее сдавать и те, у кого в иностранных банках за рубежом хранится более 3,7 млн тенге. Равно как и те, кто имеет инвестиционные драгоценные металлы за пределами РК, долю участия в иностранных компаниях, долю участия в жилищном строительстве, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, деньги на брокерских счетах, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, цифровые активы, имущество стоимостью свыше 1 тыс. МРП за единицу.

Дина Кусаинова также перечислила тех, кто будет сдавать ежегодную декларацию. В их числе:

госслужащие и лица, приравненными к ним;

руководителей квазигоссектора;

крупные участники банков, рынков ценных бумаг, цифровых организаций и их супруги;

руководители и участники коммерческих организаций, а также их супруги;

лица, занимающиеся частной практикой, то есть частные судебные исполнители, медиаторы, адвокаты;

директор школы и руководители больниц или поликлиник;

руководители, которые принимают решения по госзакупкам.

"У нас есть разные пенсионеры. И если у него будет имущество за рубежом, то он будет обязан предоставить декларацию. Если нет, то может по желанию, но обязан не будет. То же самое по студентам. У нас есть студенты, которые зарабатывают больше нас. Если у них есть имущество за рубежом, они будут обязаны сдавать декларацию", – резюмировала спикер.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поддержал предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан.

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Мотивировал Мади Такиев это тем, что на сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль и налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений.