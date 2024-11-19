Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кто будет обязан представлять входную и ежегодную декларацию в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 17:47 Фото: freepik
Руководитель Управления администрирования доходов физлиц КГД Дина Кусаинова на брифинге 19 ноября 2024 года разъяснила предложение Минфина освободить рядовых казахстанцев от сдачи входной и далее ежегодной декларации о доходах, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что обязательство по сдаче декларации предлагается сохранить за теми, у кого есть имущество за пределами Казахстана.

"Предлагаем освободить от представления входной декларации об активах и обязательства тех граждан РК, у которых отсутствует за пределами страны недвижимость и транспорт, деньги на счетах в иностранных банках в сумме свыше 1 тыс. МРП. Обязательства по сдаче декларации остаются у кандидатов на выборные должности, а также у кандидатов на госслужбу, в соответствии с антикоррупционным законодательством. Также, согласно отраслевым законодательствам по банковской системе, страховым организациям и рынкам ценных бумаг, руководители, крупные участники банков, страховых организаций и ценных бумаг обязаны будут представить входную декларацию об активах и обязательствах", – пояснила Дина Кусаинова.

Обязаны будут ее сдавать и те, у кого в иностранных банках за рубежом хранится более 3,7 млн тенге. Равно как и те, кто имеет инвестиционные драгоценные металлы за пределами РК, долю участия в иностранных компаниях, долю участия в жилищном строительстве, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, деньги на брокерских счетах, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, цифровые активы, имущество стоимостью свыше 1 тыс. МРП за единицу.

Дина Кусаинова также перечислила тех, кто будет сдавать ежегодную декларацию. В их числе:

  • госслужащие и лица, приравненными к ним;
  • руководителей квазигоссектора;
  • крупные участники банков, рынков ценных бумаг, цифровых организаций и их супруги;
  • руководители и участники коммерческих организаций, а также их супруги;
  • лица, занимающиеся частной практикой, то есть частные судебные исполнители, медиаторы, адвокаты;
  • директор школы и руководители больниц или поликлиник;
  • руководители, которые принимают решения по госзакупкам.
"У нас есть разные пенсионеры. И если у него будет имущество за рубежом, то он будет обязан предоставить декларацию. Если нет, то может по желанию, но обязан не будет. То же самое по студентам. У нас есть студенты, которые зарабатывают больше нас. Если у них есть имущество за рубежом, они будут обязаны сдавать декларацию", – резюмировала спикер.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поддержал предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 17:47
Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 17:47

Мотивировал Мади Такиев это тем, что на сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы. Усилены финансовый и валютный контроль и налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений.

Читайте также

корзина, папки
В Нацбанке объяснили, почему подорожали некоторые продукты питания и товары в октябре
Тенге, доллары, деньги, обмен валют, Казахстан
Доллар слегка подешевел на торгах 19 ноября
предприятия, компании
Как изменение курса рубля и доллара отразилось на казахстанских предприятиях
Мадина Мамырханова
Комитет государственных доходов МФ РК Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год Декларации
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Минфин, кабмин, декларация
8 млн казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: