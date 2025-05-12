Спрос на кредиты в Казахстане может замедлиться: аналитики назвали причины

Несмотря на рост банковского кредитования в I квартале 2025 года, дальнейшая динамика спроса на кредитные продукты может оказаться под давлением. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В первом квартале 2025 года наблюдалось сбалансированное расширение розничного и корпоративного кредитования. За январь–март банковский сектор выдал новых кредитов субъектам экономики на общую сумму 8,4 трлн тенге. Это на 532 млрд или 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, поделились в аналитическом центре АФК.

Ускорение выдачи наблюдалось как в корпоративном сегменте (+4,7%), так и розничном (+8,8%), несмотря на ужесточение денежно–кредитной политики.

Основной прирост в выдаче займов предпринимателям обеспечили субъекты малого бизнеса (73% прироста). Отмечается, что это связано с повышением их деловой активности, расширением инструментов и объемов льготного финансирования, а также со смещением фокуса банков в сторону более диверсифицированных и быстро оборачиваемых бизнес–проектов заемщиков в условиях снижения привлекательности долгосрочного кредитования при текущем уровне процентных ставок.

Таким образом, короткий характер займов и более ускоренное погашение выданных в конце 2024 года кредитов привели к незначительному сезонному снижению корпоративного портфеля (−1%).

Фото: АФК

В выдаче розничных кредитов весь прирост приходится на потребительские займы, включая автокредитование. Подчеркивается, что продажи новых авто в стране выросли на 18,8% на фоне упрощения условий их выдачи финрегулятором.

В то же время, рост розничного портфеля замедлился по сравнению с январем-мартом 2024 года (до 3,5% с 5,1%) на фоне дальнейшего ужесточения регулирования, значительного замедления прироста новой клиентской базы и кредитного насыщения в отдельных категориях заемщиков.

Вслед за повышением базовой ставки ценовые условия по кредитам и депозитам показали умеренный рост во всех сегментах, за исключением ипотечного кредитования, где ключевую роль играют льготные госпрограммы.

В целом, в первом квартале текущего года рост ссудного портфеля банковского сектора составил +2,4%, заметно опередив общее увеличение активов системы (+0,7%) на фоне сбалансированного расширения кредитования во всех ключевых направлениях.

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года динамика портфелей оказалась сдержаннее. В АФК предполагают, что дальнейшая динамика спроса на кредитные продукты может оказаться под давлением из–за высоких ставок, усиления волатильности курса нацвалюты, нарастания внешнеэкономической неопределенности из–за глубокого падения цен на нефть и торговых противоречий.

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Помимо этого, со стороны предложения значительные риски несут обсуждаемые инициативы по повышению требований по минимальным резервам, изменения в налоговой нагрузке и дальнейшие намерения ужесточить макропруденциальную политику.

В результате, сочетание этих факторов может привести к снижению объемов выдач, неисполнению поставленной главой государства цели по росту кредитования. В АФК заключили, что как следствие этого, вклад банковского сектора в экономический рост и процесс структурной диверсификации может сократиться.

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