Что мешает развиваться предприятиям Казахстана – опрос НБРК
При этом хозяйственники (в опросе приняло участие 3438 предприятий) отметили увеличение спроса на их продукцию в III квартале 2024 года. Также выяснилось, что средняя рентабельность продаж (до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации) в целом по экономике увеличилась до 24,4% (23,7% во II квартале 2024 года) и складывается выше среднеисторической нормы.
Фото: nationalbank.kz
Большинство респондентов назвали следующие препятствия для ведения бизнеса:
- рыночная конкуренция (29,4%);
- состояние экономики (28,8% респондентов);
- уровень налогов (28,5%);
- нехватка квалифицированных кадров (26,8%);
- поиск покупателей (24,5%);
- сложность получения лицензий/разрешений (17,0%);
- сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);
- доступ к финансированию (13,8%).
В качестве других препятствий предприятия указали природные катаклизмы, высокие процентные ставки по займам, санкции в отношении Российской Федерации, геополитическую обстановку в мире.
Фото: nationalbank.kz
При этом нужно отметить, что, как и прежде, большинство предприятий РК используют собственные средства для финансирования основных и оборотных средств (72,5% и 92,2%, соответственно). При этом увеличилась доля предприятий, осуществлявших финансирование основных и оборотных средств за счет займов банков (до 7,8% и 17,8%, соответственно). Доля предприятий, не осуществлявших финансирование основных и оборотных средств, повысилась до 36,8 и до 20,7% соответственно.
Ранее мы сообщали, что основным внешним препятствием для развития экономики Казахстана в целом является нестабильность цен на мировом рынке нефти.