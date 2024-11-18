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Законодательство РК

Что мешает развиваться предприятиям Казахстана – опрос НБРК

газовая сварка, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 10:22 Фото: pixabay
Национальный банк РК опубликовал результаты опроса предприятий страны по итогам работы в III квартале 2024 года. Флагманы бизнеса назвали главным препятствием для их успешной деятельности… конкуренцию, сообщает Zakon.kz.

При этом хозяйственники (в опросе приняло участие 3438 предприятий) отметили увеличение спроса на их продукцию в III квартале 2024 года. Также выяснилось, что средняя рентабельность продаж (до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации) в целом по экономике увеличилась до 24,4% (23,7% во II квартале 2024 года) и складывается выше среднеисторической нормы.

таблицы доходы, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 10:22

Фото: nationalbank.kz

Большинство респондентов назвали следующие препятствия для ведения бизнеса:

  • рыночная конкуренция (29,4%);
  • состояние экономики (28,8% респондентов);
  • уровень налогов (28,5%);
  • нехватка квалифицированных кадров (26,8%);
  • поиск покупателей (24,5%);
  • сложность получения лицензий/разрешений (17,0%);
  • сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);
  • доступ к финансированию (13,8%).

В качестве других препятствий предприятия указали природные катаклизмы, высокие процентные ставки по займам, санкции в отношении Российской Федерации, геополитическую обстановку в мире.

таблица инвестиции, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 10:22

Фото: nationalbank.kz

При этом нужно отметить, что, как и прежде, большинство предприятий РК используют собственные средства для финансирования основных и оборотных средств (72,5% и 92,2%, соответственно). При этом увеличилась доля предприятий, осуществлявших финансирование основных и оборотных средств за счет займов банков (до 7,8% и 17,8%, соответственно). Доля предприятий, не осуществлявших финансирование основных и оборотных средств, повысилась до 36,8 и до 20,7% соответственно.

Ранее мы сообщали, что основным внешним препятствием для развития экономики Казахстана в целом является нестабильность цен на мировом рынке нефти.

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