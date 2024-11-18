Что мешает развиваться предприятиям Казахстана – опрос НБРК

Национальный банк РК опубликовал результаты опроса предприятий страны по итогам работы в III квартале 2024 года. Флагманы бизнеса назвали главным препятствием для их успешной деятельности… конкуренцию, сообщает Zakon.kz.

При этом хозяйственники (в опросе приняло участие 3438 предприятий) отметили увеличение спроса на их продукцию в III квартале 2024 года. Также выяснилось, что средняя рентабельность продаж (до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации) в целом по экономике увеличилась до 24,4% (23,7% во II квартале 2024 года) и складывается выше среднеисторической нормы.

Фото: nationalbank.kz

Большинство респондентов назвали следующие препятствия для ведения бизнеса:

рыночная конкуренция (29,4%);

состояние экономики (28,8% респондентов);

уровень налогов (28,5%);

нехватка квалифицированных кадров (26,8%);

поиск покупателей (24,5%);

сложность получения лицензий/разрешений (17,0%);

сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);

доступ к финансированию (13,8%).

В качестве других препятствий предприятия указали природные катаклизмы, высокие процентные ставки по займам, санкции в отношении Российской Федерации, геополитическую обстановку в мире.

Фото: nationalbank.kz

При этом нужно отметить, что, как и прежде, большинство предприятий РК используют собственные средства для финансирования основных и оборотных средств (72,5% и 92,2%, соответственно). При этом увеличилась доля предприятий, осуществлявших финансирование основных и оборотных средств за счет займов банков (до 7,8% и 17,8%, соответственно). Доля предприятий, не осуществлявших финансирование основных и оборотных средств, повысилась до 36,8 и до 20,7% соответственно.

Ранее мы сообщали, что основным внешним препятствием для развития экономики Казахстана в целом является нестабильность цен на мировом рынке нефти.