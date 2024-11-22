Курс доллара резко вырос на торгах 22 ноября после недавнего снижения

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,34 тенге, поднявшись сразу на 3,36 тенге.

Средневзвешенный курс юаня также вырос до 68,61 тенге (+0,24).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,3-501,3 тенге, евро – по 521-525,5 тенге, рубли – по 4,89-4,99 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на январь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,75%, до 74,79 долларовтза баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,80%, до 70,66 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 494,87 тенге, евро – 520,65 тенге, рубля – 4,91 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 ноября, можно здесь.