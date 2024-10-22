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Курс доллара резко вырос на торгах 22 октября после снижения накануне

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 15:46 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 484,19 тенге, поднявшись сразу на 2,44 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизился и составил 67,70 тенге (-0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,7-488,7 тенге, евро – по 525-529 тенге, российские рубли – по 4,97-5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 22 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,65%, до 73,81 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,64%, до 69,59 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 481,68 тенге, евро – в 522,48 тенге, рубля – в 5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 октября, можно здесь.


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