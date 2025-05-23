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Финансы

Микрокредиты МФО: насколько вырос кредитный портфель и просрочка

микрокредиты, деньги, динамика, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 11:25 Фото: freepik
Как изменился объем микрокредитов МФО и насколько увеличился объем просроченной задолженности, в материале Zakon.kz.

За период с января по апрель года общий портфель микрокредитов МФО вырос на 6,34%, или почти на 100 млрд тенге, и достиг 1,64 трлн тенге к 1 апреля 2025 года согласно статистике Национального банка РК. Косвенно это может говорить о продолжающемся развитии сектора микрофинансирования и достаточной потребности населения в краткосрочных заимствованиях.

Из общего объема микрокредиты, выданные физическим лицам, заняли основную часть – 1,36 трлн тенге (83%). На микрокредиты юрлицам пришлось 47,1 млрд тенге (2,9%), индивидуальным предпринимателям – 219,2 млрд тенге (13,3%). Оставшаяся сумма 12,9 млрд тенге – это операции "обратное репо".

За рассматриваемый период микрокредиты физлицам выросли на 5,43%, юрлицам – почти на 5%, микрокредиты ИП прибавили 11,2%.

Фото: Zakon.kz

Особенности просроченных кредитов

Объем микрокредитов с просроченной задолженностью составил 341,5 млрд тенге. С января он увеличился на 15,9%. При этом доля от общего портфеля кредитов выросла до 20,7%. Отметим, что доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) составила 7,3% от общего портфеля микрокредитов. Для сравнения: в январе показатель был несколько ниже – 6,5%.

К слову, из всего объема просроченной задолженности микрокредиты NPL 90+ составили 35,2%, или 120,2 млрд тенге. С января они увеличились на 18,9%. Займы, по которым просрочка не превышает 30 дней, также приходится чуть больше трети от всего объема – 105,9 млрд тенге. С января их доля выросла на 5,1%.

Фото: Zakon.kz

Добавим, что наибольший объем микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней у физлиц – 107,5 млрд тенге (89,4%).

Стоит отметить, что в отдельных категориях объем просроченной задолженности снизился по сравнению с предыдущим месяцем. В частности по микрокредитам физлиц с просрочкой от 31 до 60 дней снижение на 16,6% до 54,8 млрд тенге, а кредиты юрлицам со сроком от 61 до 90 дней сократились сразу на 67% до 180,3 млн тенге.

Ранее, Zakon.kz сообщал, насколько портфель кредитов экономике к 1 апреля 2025 года.

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Ольга Кудряшова
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