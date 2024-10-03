Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Страхование от несчастных случаев в армии хотят ввести в Казахстане

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 13:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Юлия Кучинская 3 октября 2024 года в кулуарах ІІ Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней рассказала, как планируется компенсировать несчастные случаи в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что по статистике количество несчастных случаев в армии снижается из года в год. Но, тем не менее, они продолжают происходить, и о них все больше говорят.

"Мы обсуждали вопрос, возможность, может быть, предусмотреть страхование от несчастных случаев (в армии. – Прим. ред.). Потому что, если вы сейчас посмотрите по сегодняшнему закону, то если срочник во время прохождения воинской службы получил какие-то увечья, он получает разовую выплату от государства. А если вдруг получил инвалидность, то просто получает выплаты по инвалидности. Но на самом деле у него жизнь полностью сломлена и здесь, конечно, должна быть максимальная защита. Вопросов и решений может быть много, и вот сейчас с депутатами отрабатываем", – озвучила Юлия Кучинская. 

По ее словам, сейчас также обсуждается предложение проводить психологическую оценку призывников. 

"Если у ребенка во время учебы в школе или колледже наблюдались депрессивные состояния или была склонность к острой реакции на смену обстановки, то эта информация не отражается ни в одной медкарте при прохождении медкомиссии. Это нигде не фиксируется. Должна быть какая-нибудь справка или заключение", – добавила депутат. 

6 сентября 2024 года сообщалось, что в Казахстане начался осенний призыв в армию. В Министерстве обороны РК подчеркнули, что "на срочную воинскую службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований к предоставлению отсрочки или освобождению от призыва".

Читайте также

Доступно во всех городах и районах Карагандинской области
Инватакси доступно во всех городах и районах Карагандинской области
Берик Асылов, государственный служащий, Казахстан
Принимать бескомпромиссные меры поручил Берик Асылов
Токаев, президент, Amanat
Токаев: Соцсети могут превратить в настоящих зомби не только детей, но и взрослых
Екатерина Елисеева
Мажилис Парламента РК 2024 год Страхование Призыв Психология
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: