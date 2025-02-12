Казахстанцам дадут право выбирать разные сценарии инвестирования пенсионных активов

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева рассказала о новых подходах к инвестированию пенсионных активов, сообщает Zakon.kz.

Мария Хаджиева 12 февраля 2025 года в Сенате сообщила, что на сегодня доля частных управляющих компаний в пенсионных активах (65,1 млрд тенге) значительно меньше, чем у Национального банка (22,5 трлн тенге) и составляет около 0,3%.

Для того, чтобы казахстанцы смелее передавали пенсионные активы в частное управление, предлагается изменить систему возмещения отрицательной разницы между доходностью пенсионных активов, которую получают управляющие компании, и минимальным показателем доходности на основе рыночного показателя – композитного индекса для каждого портфеля.

"В рамках нового подхода вкладчики смогут выбирать разные стратегии разных управляющих, каждый из которых будет иметь определенный уровень риска, доходности и срок инвестирования. Это позволит управляющим создавать разные стратегии инвестирования, соответствующие предпочтениям и риск-аппетиту вкладчика", – сказала Мария Хаджиева.

Она пояснила, что молодые вкладчики смогут выбирать более рискованный портфель инвестирования. Кто-то может остановиться на умеренном сбалансированном портфеле. Пожилым больше рекомендуется консервативный портфель.

"Эти три варианта портфеля различаются по двум основным факторам. Вложение в долговые и долевые ценные бумаги и валютная составляющая портфеля. Вот два фактора, которые на сегодняшний день играют основную роль при определении стратегии инвестирования", – отметила Мария Хаджиева.

Композитный индекс включает в себя различные глобальные индексы, а также казахстанские индексы акций и государственных ценных бумаг. Соответственно, при инвестировании пенсионных активов у управляющих инвестиционными портфелями будет возможность покупать облигации, акции, государственные ценные бумаги, входящие в данные индексы, а также ETF на эти глобальные индексы.

На сегодня казахстанцы могут передавать управляющим пенсионными активами до 50% своих пенсионных накоплений. Возможность воспользоваться новым подходом будет у всех вкладчиков, чьи пенсионные накопления находятся в доверительном управлении частных управляющих компаний.

Мария Хаджиева отметила, что проект постановления находится на стадии согласования с государственными органами и будет принят в ближайшее время. Ожидается, что возможность самим формировать портфель казахстанцы получат летом 2025 года.

Ранее председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов прокомментировал слухи о возможном запрете на снятие пенсионных излишков для казахстанцев.