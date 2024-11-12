Стали ли алматинцы чаще страховать жилье после землетрясений

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в кулуарах МФЦА 12 ноября высказалась о страховании жилья от ЧС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Мария Хаджиева отметила, что позиция людей поменялась в части страхования жилья. Так, по ее словам, выросли показатели страхования в Алматы.

"Уровень добровольного страхования недвижимости (после землетрясения. – Прим. ред.) в Алматы достиг 7%. То есть люди начинают задумываться о том, что необходима какая-то степень дополнительной финансовой защиты, которая обеспечит им если не полностью покрытие того возмещения, которое им необходимо в случае, если что-то произойдет с их недвижимостью, но хотя бы позволит им закрыть первостепенные риски", – добавила она.

Между тем, по ее словам, эти цифры быстро меняются.

"Человеку свойственно испугаться и застраховаться в моменте. Если ничего не произошло, то в следующем году эту страховку уже покупать не следует, по его мнению. Все мы живем по таким правилам, и культура страхования на сегодня не сложилась в Казахстане. Поэтому страховым компаниям достаточно сложно при продаже страховок", – указала спикер.

Ранее зампред АРРФР, ссылаясь на данные ООН, отметила, что 75% территории Казахстана подвержены высокому риску природных и техногенных катастроф. При этом только 1,5% жилых строений в стране на сегодня покрыты страхованием.

9 сентября 2024 года заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о планах внедрения обязательного страхования жилья от ЧС в Казахстане.