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Как курс доллара отразится на стоимости недвижимости и аренды в Казахстане

недвижимость, доллар, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:35 Фото: freepik
Как может повлиять на рынок недвижимости дорожающий курс доллара и стоит ли ожидать роста цен на аренду, в материале Zakon.kz.

Курс доллара в большинстве обменных пунктов Казахстана преодолел отметку в 500 тенге. Рынок недвижимости в Казахстане, как правило, довольно чувствителен к таким изменениям курса.

По мнению эксперта рынка недвижимости Александра Пака в нынешней ситуации курс доллара также может повлиять на стоимость недвижимости, так как с удорожанием доллара люди начинают пересчитывать и включать повышение курса в стоимость недвижимости.

"Безусловно после резкого повышения курса, собственник повышает цену на начальную стоимость продажи повышает, но проходит 2−3 месяца, цены возвращаются практически к тем же позициям, потому что резко падает количество сделок купли-продажи". Александр Пак

Отметим, что согласно данным Бюро нацстатистики в октябре 2024 года количество зарегистрированных сделок купли–продажи жилья составило 39 143, по сравнению с сентябрем они уменьшились на 1%.

сделки, недвижимость, покупка, продажа, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:35

Фото: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Эксперт предполагает, что цены могут в моменте подняться даже на 20−30% на какой-то период, но со временем вернется к прежним позициям. Однако он не рекомендует собственникам спешить со сделками в такой период, потому что через 2−3 месяца с учетом инфляции и роста цен в связи с повышением доллара можно потерять еще больше, так цены после возможного роста вернуться к прежнему уровню.

"Безусловно при росте доллара ожидания естественно негативные у покупателей, и они пытаются быстрее приобрести недвижимость". Александр Пак

Наиболее уязвим к изменениям цен на рынке недвижимости так называемый "эконом–класс". В частности на вторичном рынке, где, как правило суммы у покупателей ограничены. Кроме того, вторичная недвижимость не подпадает под льготное кредитование в 2025 году, что также создает дополнительное давление на этот сегмент рынка и покупателей.

Что касается ипотечного рынка, то здесь эксперт не ожидает роста ставок. С одной стороны они в большей степени зависят от ключевой ставки Нацбанка, с другой на рынке только в последний год постепенно стала нарастать доля коммерческой ипотеки, и повышение ставок по ипотеке может вновь привести к резкому снижению этого сегмента.

Что будет с арендным жильем

На фоне роста доллара, повышение может коснуться и арендой недвижимости, стоимость которой и без того находится на максимальных показателях, как в регионах, так и в крупных городах.

"Безусловно, какая–то часть арендодателей поднимут цены в связи с тем, что им хочется увеличить свой доход. Они пытаются это сделать с помощью повышения арендной оплаты. Но дело в том, что спроса опять же не будет, поскольку сейчас цены, мягко говоря, высокие на аренду". Александр Пак

Но со временем и в этой части рынка цены стабилизируются, так как курс доллара не может определять стоимость ни аренды, ни стоимость жилья, считает Александр Пак. За исключением новостроек, чья конечная стоимость в том числе зависит от цен на стройматериалы.

Эксперт подчеркнул, что стройматериалы дорожали даже при относительно стабильном курсе доллара, соответственно росли и цены на новое жилье.

В заключении Александр Пак еще раз пояснил, что если рост на рынке и произойдет, он будет искусственным, так как для многих граждан отметка в 500 тенге за доллар стала знаковой. Но со временем рынок вернется к прежним ценам, потому что спроса на дорогое жилье не будет.

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