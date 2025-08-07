В Казахстане подешевели стройматериалы: как это отразится на стоимости жилья

Строительный рынок РК демонстрирует неоднозначную динамику. После периода активного роста цен в начале 2025 года сегодня наблюдается относительная стабилизация, однако отдельные категории стройматериалов дорожают день ото дня. Как все это повлияет на рынок жилья – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в июле 2025 года общий индекс цен в строительстве по Казахстану составил к июню 100,0%. Это говорит не только об остановке инфляционных процессов, но и о замедлении роста по сравнению с июнем, когда этот показатель был на уровне 100,4%. В годовом выражении (к июлю 2024 года) индекс цен вырос на 2,4%, что также является замедлением (в июне годовой рост был 2,5%).

За счет чего такая стабилизация?

Самые стабильные показатели - это строительно-монтажные работы, машины и оборудование. Так, цены на СМР в июле 2025 года по сравнению с июнем не изменились вообще, а за год выросли на 2,0%. Оборудование подорожало на 0,7% за месяц и на 2,7% за год.

Однако есть категории, которые показывают впечатляющий рост. "Рекордсменом" стала категория "работы и затраты", цена здесь выросла почти на 20% за год (точно – на 19,7%), хотя за июль рост был всего 0,2%.

Какие материалы дорожают быстрее всего?

Несмотря на общую стабилизацию, цены на некоторые строительные материалы продолжают стремительно расти. Лидируют:

материалы для отделки (камень, известняк, гипс): +13,2% к июлю 2024 года;

пластмассовые материалы: +13,3% за год;

цемент: +12,3% за год.

Особого внимания заслуживают продукты переработки нефти (например, битумы), которые с начала 2025 года подорожали на 8%, а к июлю 2024 года – более чем на 200%.

Цены на металлы и изделия из стали, напротив, колеблются в пределах 101–102% с небольшим ростом к 2024 году. А вот фанера и древесно-стружечные плиты даже подешевели, показав небольшое падение на 1,5% за год.

Региональные дисбалансы

Рост цен в строительстве неравномерно распределен по регионам. Наиболее высокие значения индекса с начала года зафиксированы в Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в Астане и Алматы. Например, в Мангистауской области годовой рост составил 4,3%, в Карагандинской – 3,9%.

В то же время в некоторых регионах наблюдается снижение цен. Так, в области Жетысу и Актюбинской области цены снизились на 0,2% и 0,8% соответственно.

Цены на отдельные материалы также сильно разнятся от региона к региону. Природный песок в Костанайской области стоит 2 466 тенге за кубометр, а в Алматинской – уже 4 524 тенге. Щебень в Атырауском регионе стоит до 18 411 тенге за кубометр, тогда как в других регионах его цена может быть в разы ниже.

Вывод и прогноз

Общее замедление роста цен в строительстве – это, безусловно, позитивный сигнал для всей экономики Казахстана, который создает более предсказуемую среду для крупных инфраструктурных проектов и инвестиций. Однако бизнесу и застройщикам необходимо учитывать, что стоимость отдельных компонентов, таких как нефтепродукты, цемент и отделочные материалы, будет продолжать расти.

Региональные дисбалансы и высокая вариативность цен на базовые стройматериалы будут по-прежнему влиять на конечную стоимость проектов. Компаниям придется уделять особое внимание логистике и выбору поставщиков, чтобы минимизировать издержки.

По идее, все тенденции вкупе должны привести к стабилизации цен на жилье, если бы не одно "но". Главным фактором роста цен на жилье в 2025 году остается льготное кредитование, которое разгоняет и поддерживает спрос. Тем не менее, цены на жилье в РК растут медленнее, чем общая инфляция - за первое полугодие этого года средний рост цен по стране достиг +6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

