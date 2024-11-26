Курс доллара снизился на торгах 26 ноября, но по-прежнему превышает 500 тенге в обменниках

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 498,55 тенге (-0,13).

Средневзвешенный курс юаня снизился до 68,67 тенге (-0,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,5-503,3 тенге, евро – по 523,5-527,5 тенге, рубли – по 4,73-4,85 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 26 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,46%, до 72,81 долларов вза баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,51%, до 69,29 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,51 тенге, евро – 522,84 тенге, рубля – 4,81 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 ноября, можно здесь.