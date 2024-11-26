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Как рост наличных в обращении влияет на инфляцию

деньги, монеты, наличные, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 17:46 Фото: Freepik
Объем наличных средств в обращении за год увеличился более чем на 10%. Кроме этого казахстанцы стали больше обналичивать деньги в банкоматах. О чем это может говорить, и как эти процессы влияют на инфляцию, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Национального банка в этом году объем наличных в обращении (денежный агрегат М0) продолжает увеличиваться. Так, в октябре наличные деньги в обращении выросли до 4 трлн тенге, или на 11% с начала года. Рост по сравнению с октябрем 2023 года составил 14,3%.

наличные деньги, динамика, М0, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 17:46

Фото: Zakon.kz

Как ранее отмечали в АФК в среднем на каждого казахстанца приходится 197 тыс. тенге наличности. В то же время объем обналичиваний за 9 месяцев 2024 года составил 18,5 трлн тенге, это на 11% больше, чем в прошлом году (16,6 трлн тенге).

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов пояснил, что как правило, увеличение денежной массы, и показателя M0 в частности рано или поздно приводит к ускорению инфляции. Однако нужно принимать во внимание, что инфляция подразумевает ускорение оборота средств, оборота денег в экономике и т.д. В то же время, само по себе увеличение доли наличности может указывать и на другие процессы.

"Если мы говорим об увеличении доли наличности, я думаю, все-таки речь идет о другом. Малый и средний бизнес, который имеет неплохие обороты, в частности сфере торговли, как правило предпочитает наличность. Вероятно в данном случае, увеличение объема наличных это попытка несколько оптимизировать налоговую базу".Расул Рысмамбетов

Можно предположить, что в данном случае речь идет о некотором переходе части предпринимателей в "серые сделки". То есть, отдельные магазины могли начать больше использовать наличные деньги, чтобы сократить налоговые платежи. Однако это лишь гипотеза, уточняет эксперт.

Аналитик Арман Бейсембаев в свою очередь добавил, что с инфляцией не будет проблем, если темпы роста денежной массы будут сопоставимы с ростом товарной массы и сопровождаться сопоставимым экономическим ростом и ростом благосостояния населения. При этом, инфляция нарастает если в этих компонентах наблюдается дисбаланс, прокомментировал он.

Отметим, что согласно данным Бюро нацстатистики в октябре 2024 года уровень месячной инфляции ускорился и составил 0,9%, против 0,4% в сентябре. Годовая инфляция в октябре 2024 года ускорилась и составила 8,5%.

При этом, инфляционные ожидания населения в следующие 12 месяцев снизились до 12,5% по сравнению с 14,1% в сентябре 2024 года, согласно результатам опроса Национального банка. При этом, понижательное давление на инфляционные ожидания оказало некоторое уменьшение влияния курсового фактора. Однако потребительские настроения немного ухудшились за счет снижения оценок по перспективам развития страны и личного материального положения в ближайший год, уточняется в опросе. 

Ранее, Zakon.kz также сообщал, какие продукты питания подорожали в октябре и с чем был связан рост цен. 

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