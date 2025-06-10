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Финансы

Казахстанцы ожидают роста инфляции – результаты опроса Нацбанка

инфляция, рост, цены, продукты питания, услуги, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 15:41 Фото: freepik
Инфляционные ожидания населения на год вперед в мае 2025 года увеличились до 14,1% на фоне повышения оценок воспринимаемой инфляции. Одновременно с этим наблюдается улучшение потребительских настроений. Подробнее – в материале Zakon.kz.

По сравнению с предыдущим месяцем в структуре ответов респондентов по краткосрочным инфляционным ожиданиям наблюдается смещение ожиданий в сторону более высокого роста цен на горизонте одного года, говорится в результатах опроса Нацбанка РК по инфляционным ожиданиям населения.

Медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев в мае 2025 года увеличилась до 13,5% (в апреле 2025 года 12,2%).

Фото: Национальный банк РК

Доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания, в мае 2025 года увеличилась до 79,1% (в апреле 2025 года 77,8%). При этом снизилась доля тех, кто отметил рост цен на непродовольственные товары до 8,9% (9,6%), а также на платные услуги – до 8,2% (9,4%).

Добавим, что также сократилась доля граждан, которые считают что цены на товары и услуги "выросли очень сильно" – с 40,4% до 38,2%. При этом большинство граждан (51%) ожидают, что в следующем месяце цены "вырастут умеренно".

Наибольшее количество респондентов в мае 2025 года среди продуктов питания отметило рост цен на фрукты и овощи, мясную продукцию, сыр и колбасы. В структуре непродовольственных товаров население указало на удорожание лекарств и медикаментов, бытовой химии, одежды и обуви. Среди платных услуг респонденты в наибольшей степени отметили рост цен на жилищно-коммунальные услуги, услуги интернета и сотовой связи, медицинские услуги. Национальный банк РК

В то же время, индекс потребительских настроений в мае 2025 года увеличился до 101,4 (в апреле 2025 года 100,8). Также выросла оценка по перспективам развития страны в ближайший год на 6,3 пункта, до 111,9.

Однако снизилась оценка изменения личного материального положения в ближайший год на 2,2 пункта, до 111,4. Вместе с этим, в оценках текущего состояния немного увеличился показатель личного материального положения за последний год на 0,1 пункта, составив 85,5. Также увеличилась готовность к крупным покупкам на 0,9 пункта до 97,8.

Ранее, мы рассказывали, насколько выросла инфляция в городах и областях Казахстана по итогам мая.

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Ольга Кудряшова
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