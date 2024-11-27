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Законодательство РК

Кошанов сделал замечание главе МНЭ по уточнениям бюджета: Будто совершили героический поступок

Ерлан Кошанов, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 12:56 Фото: Zakon.kz
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты 27 ноября 2024 года раскритиковал постоянные уточнения бюджета Казахстана со стороны правительства. По его словам, это говорит о некачественном планировании, передает корреспондент Zakon.kz.

Поднял вопрос депутат Ерлан Саиров.

"Правительство без участия Мажилиса вносило уточнения в бюджет. Но это противоречит концепции президента об общественном контроле – депутатов нет, сами себе предоставлены, прекрасно же. Но вот в рамках этих уточнений в одну из программ несколько раз вносились изменения. Но самое главное – за счет изменений в текущем году многие расходы были пересмотрены. Вопрос: какие расходы сокращены? И самое главное – завтра сокращенные программы не внесете ли вновь в Мажилис и не попросите ли денег из бюджета?" – задался вопросами депутат.

Однако глава МНЭ Нурлан Байбазаров заявил, что уточнение бюджета относится к компетенции правительства согласно бюджетному законодательству.

"В этом году не девять раз, а 10 раз уточнялся бюджет. По итогам этой работы 375 млрд тенге вновь пересмотрели... Если какие-то корректировки вносим, мы в течение пяти дней всегда незамедлительно перед вами выступаем. Мы уведомляем, для чего, для каких целей эти корректировки вносились. В этом году были паводки и расходы были, мы начали сокращать расходы – на командировки, форумы, и направили все средства на искоренение последствий, улучшение благосостояния населения и развитие экономики", – добавил министр.

Однако спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поспешил поддержать коллегу.

"Вы так говорите, что 10 раз вносили уточнения, как будто совершили героический поступок. Что говорит депутат – все правильно. Каждый месяц в бюджет вносились уточнения, это говорит о том, что страдает бюджетное планирование. Депутат прав, правительство должно учесть его слова", – заявил он.

Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли поправки в проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ направлен на рассмотрение Сената.

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