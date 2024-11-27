Кошанов сделал замечание главе МНЭ по уточнениям бюджета: Будто совершили героический поступок

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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты 27 ноября 2024 года раскритиковал постоянные уточнения бюджета Казахстана со стороны правительства. По его словам, это говорит о некачественном планировании, передает корреспондент Zakon.kz.

Поднял вопрос депутат Ерлан Саиров. "Правительство без участия Мажилиса вносило уточнения в бюджет. Но это противоречит концепции президента об общественном контроле – депутатов нет, сами себе предоставлены, прекрасно же. Но вот в рамках этих уточнений в одну из программ несколько раз вносились изменения. Но самое главное – за счет изменений в текущем году многие расходы были пересмотрены. Вопрос: какие расходы сокращены? И самое главное – завтра сокращенные программы не внесете ли вновь в Мажилис и не попросите ли денег из бюджета?" – задался вопросами депутат. Однако глава МНЭ Нурлан Байбазаров заявил, что уточнение бюджета относится к компетенции правительства согласно бюджетному законодательству. "В этом году не девять раз, а 10 раз уточнялся бюджет. По итогам этой работы 375 млрд тенге вновь пересмотрели... Если какие-то корректировки вносим, мы в течение пяти дней всегда незамедлительно перед вами выступаем. Мы уведомляем, для чего, для каких целей эти корректировки вносились. В этом году были паводки и расходы были, мы начали сокращать расходы – на командировки, форумы, и направили все средства на искоренение последствий, улучшение благосостояния населения и развитие экономики", – добавил министр. Однако спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поспешил поддержать коллегу. "Вы так говорите, что 10 раз вносили уточнения, как будто совершили героический поступок. Что говорит депутат – все правильно. Каждый месяц в бюджет вносились уточнения, это говорит о том, что страдает бюджетное планирование. Депутат прав, правительство должно учесть его слова", – заявил он. Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли поправки в проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ направлен на рассмотрение Сената. Читайте также Продажи евро в обменниках Казахстана выросли в несколько раз Рубль рекордно подешевел: хорошо это или плохо для Казахстана Мажилис принял поправки в проект трехлетнего бюджета

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