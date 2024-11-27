Мажилис принял поправки в проект трехлетнего бюджета

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября приняли поправки в проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, с начала года исходные параметры формирования прогноза макропоказателей на 2024 год укладываются в текущее развитие экономики страны.

"По итогам 10 месяцев текущего года средняя цена на нефть сложилась на уровне 80,5 долларов за баррель, среднегодовой курс составил 461,4 тенге за доллар. С учетом этого, исходные параметры на 2024 год сохранены на прежнем уровне: цена на нефть – 80 долларов за баррель, расчетный курс – 460 тенге за доллар. Инфляция сохранена в коридоре 6-8%. Таким образом, параметры макропоказателей на 2024 год сохранены в рамках одобренного прогноза на 2024-2028 годы", – пояснил министр.

При этом, по его словам, доходы республиканского бюджета оцениваются в объеме 14,1 трлн тенге, что на 2 трлн тенге ниже утвержденного плана.

"Снижение прогноза по доходам ожидается за счет уменьшения добычи нефти на 5,1 млн тонн по ТОО "Тенгизшевройл" в связи с отсрочкой запуска проекта будущего расширения на 2025 год, увеличения сумм возврата НДС в текущем году, снижения внешнеторгового оборота, уточнения расчетов по факту поступлений 9-ти месяцев текущего года. Основное снижение приходится на КПН, НДС и экспортную таможенную пошлину на нефть. Эти налоги занимают наибольший удельный вес в налоговых поступлениях в бюджет: доля НДС – 45,9%, КПН – 29% и экспортной таможенной пошлины на нефть – 10,8%", – добавил глава МНЭ.

Отмечается, что КПН прогнозируется с уменьшением против утвержденного плана на 1,1 трлн тенге. На это повлияло снижение цен на определенные виды металлов, сокращение объемов добычи и производства по отдельным крупным предприятиям, уплата платежей текущего года авансом в прошлом году.

По НДС прогнозируется снижение поступлений против утвержденного плана на 1,5 трлн тенге, за счет увеличения возврата НДС из бюджета на 595 млрд тенге, снижения объема импорта на 8,3% и уточнения расчетов по факту поступлений за девять месяцев текущего года.

По экспортной таможенной пошлине на нефть ожидается снижение поступлений на 266 млрд тенге за счет снижения добычи нефти с 95,4 до 90,3 млн тонн.

"В целях обеспечения сбалансированности бюджета и поддержания уровня регионального роста учтено дополнительное привлечение целевого трансферта из Национального фонда в объеме 2 трлн тенге. С учетом этого, чистые валютные активы Национального фонда по прогнозам в 2024 году составят 58,2 млрд долларов. В уточненных объемах расходов и дефицита учитываются остатки бюджетных средств прошлого года в размере 61 млрд тенге. Так, расходы республиканского бюджета в 2024 году планируются в объеме 24 трлн тенге. Дефицит бюджета составит в объеме 3,6 трлн тенге или 2,7% к ВВП. Уровень ненефтяного дефицита, по прогнозам, в 2024 году составит 7,8 % к ВВП", – резюмировал министр нацэкономики.

Министр финансов Мади Такиев добавил, что доходы (без учета трансфертов) республиканского бюджета уменьшены на 2 трлн тенге, путем уменьшения налоговых поступлений на 3,1 трлн тенге и увеличения неналоговых поступлений на 1,1 трлн тенге.

"Увеличен целевой трансферт из Национального фонда на 2 трлн тенге для поддержания уровня регионального роста в условиях рисков снижения темпов роста экономики, рост экономики согласно прогнозу социально-экономического развития, оценивался в 5,3%. По факту в текущем году сложился на уровне 4,1%. А также для обеспечения финансирования неотложных расходов республиканского бюджета в текущем году. С учетом предложений депутатов предусмотрено перераспределение средств на обслуживание долга Правительства на сумму 150 млрд тенге", – пояснил он.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что целевой трансферт из Национального фонда составляет 3,6 трлн тенге (дополнительно привлечено 2 трлн тенге).

"Средства будут направлены на поддержание уровня регионального роста и финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов в условиях рисков снижения темпов роста ВВП. На основании изложенного, Комитет по финансам и бюджету рекомендует принять проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" и направить в Сенат Парламента Республики Казахстан", – сказала депутат Татьяна Савельева.

21 ноября депутаты Сената одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы. Документ ушел на подпись главе государства.