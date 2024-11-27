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Глава МНЭ о критике Кошанова: Сумма не такая большая, чтобы за это нас ругать

Нурлан Байбазаров, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 15:19 Фото: primeminister.kz
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года ответил на критику спикера нижней палаты Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что частые уточнения бюджета указывают на некачественное его планирование. Журналисты поинтересовались, согласен ли глава МНЭ с такой оценкой.

"Расходная часть бюджета составляет 24 трлн тенге на этот год, мы скорректировали всего 375 млрд тенге. Это, во-первых. Во-вторых, корректировка бюджета относится к компетенции правительства, то есть это наша ежедневная работа, тем более что были поручения главы государства на фоне паводков о необходимости сокращения тех расходов, которые нам в первоочередном порядке не нужны. И мы провели эту работу", – сказал глава МНЭ.

Он сообщил, что более 56 млрд тенге были направлены на ликвидацию последствий паводков. Еще более 80 млрд тенге – на модернизацию коммунальной сферы. Запущена также ипотечная программа "Наурыз" и увеличено финансирование АПК.

"Я считаю, что мы решили много вопросов дополнительно за счет перегруппировки (средств. – Прим. ред.) в течение года. И сумма в 375 млрд тенге на фоне 24 трлн тенге – не такая большая, чтобы за это нас сильно ругать", – резюмировал глава МНЭ.

Ранее спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты раскритиковал постоянные уточнения бюджета Казахстана со стороны правительства. По его словам, это говорит о некачественном планировании.

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