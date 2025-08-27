Курс доллара снова вырос на торгах 27 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 537,63 тенге, поднявшись на 3,46 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,68 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,02 тенге (+0,43).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 536,9-539,5 тенге, евро – по 623-627 тенге, рубли – по 6,57-6,69.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 августа.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,01% — до 66,69 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 63,27 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 533,87 тенге, евро – 621,64 тенге, рубля – 6,64 тенге.

