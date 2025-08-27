#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
533.87
621.64
6.64
Финансы

Курс доллара снова вырос на торгах 27 августа

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 15:38 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 537,63 тенге, поднявшись на 3,46 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,68 тенге (+0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,02 тенге (+0,43).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 536,9-539,5 тенге, евро – по 623-627 тенге, рубли – по 6,57-6,69.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 27 августа.

Так, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,01% — до 66,69 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,03%, до 63,27 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 533,87 тенге, евро – 621,64 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 августа, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Кредитный рынок "остывает": почему в Казахстане замедлилось розничное кредитование
Финансы
16:45, Сегодня
Кредитный рынок "остывает": почему в Казахстане замедлилось розничное кредитование
Каким будет курс доллара в сентябре – мнения аналитиков
Финансы
16:35, Сегодня
Каким будет курс доллара в сентябре – мнения аналитиков
В Казахстане обновят правила снятия наличных денег предпринимателями с банковских счетов
Финансы
16:10, Сегодня
В Казахстане обновят правила снятия наличных денег предпринимателями с банковских счетов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: