Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября согласились с поправками сенаторов в Закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы". Таким образом, документ считается в целом поддержанным Парламентом и направляется на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Депутат Еркин Абиль напомнил, что 21 ноября данный закон рассмотрели в Сенате и вернули в Мажилис с поправками депутатов верхней палаты.

"Депутаты Сената в Закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" внесли 135 поправок на общую сумму 118,8 млрд тенге. В том числе в 2025 году – 60 млрд тенге, в 2026 году – 38,5 млрд тенге и 2027 году – 20,3 млрд тенге. Поправки, внесенные Сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики и регионов. Считаем возможным рекомендовать Мажилису согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом", – зачитал он.

Данные расходы, по его словам, будут направлены на поддержку регионов, в частности, на реализацию программы "Ауыл – ел бесігі", развитие транспортной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения.

Ранее депутаты Мажилиса приняли поправки в проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ направлен на рассмотрение Сената.