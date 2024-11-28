Доллар летит вверх: как это может отразиться на базовой ставке

Официальный курс доллара перешагнул отметку в 500 тенге и продолжает стремительно расти в четверг, 28 ноября. Как это может отразиться на предстоящем решении по базовой ставке, в материале Zakon.kz.

На казахстанском валютном рынке в четверг активизировались покупатели инвалюты на фоне продолжающейся коррекции цен на нефть и сильного падения рубля. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT вырос до отметки 500,42 тенге за доллар (+1,84 тенге), сообщили в АФК. Отметим, что в некоторых обменниках Казахстана к полудню 28 ноября курс продажи доллара уже приближается к 520 тенге.

"Покупки инвалюты могли происходить как из-за ухудшения ожиданий по курсу и импульсивных действий на основе эмоций, так и необходимости обслуживания внешнего долга и сезонного увеличения импорта товаров. Напомним, в текущем квартале выплаты по внешнему долгу могут составить 10,2 млрд долларов в сравнении с 8,7 млрд в третьем квартале (+17%)". АФК

В АФК подчеркнули, что сильное ослабление курса (на 10,1% с начала года) снимает с повестки возможность возобновления цикла снижения базовой ставки на завтрашнем заседании Нацбанка РК.

Аналитик Анна Бодрова считает, что причины существенного ослабления курса тенге сохраняются прежними. Это низкий уровень предложения валюты при активном спросе на нее, невнятные нефтяные котировки, недостаточная активность Нацбанка Казахстана в плане бюджетных трансфертов, а также внешнее давление.

"Есть мнение, что рынок готов к небольшой технической коррекции, но далее тренд сохранится в силе, пока не изменится хотя бы одна из важных фундаментальных составляющих". Анна Бодрова

Добавим, что, согласно данным Нацбанка РК, только с начала ноября официальный курс доллара вырос более чем на 2%, если принимать во внимание сегодняшнее снижение в обменных пунктах, то американская валюта подорожала более чем на 5%. На 28 ноября официальный курс доллара США составляет 499,51. Насколько изменится курс сегодня, станет известно по итогам торговой сессии.