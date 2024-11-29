Выборы в США: стоит ли ожидать обвала цен на нефть

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября 2024 года рассказал, как протекционизм вновь избранного президента США Дональда Трампа отразится на национальной валюте страны – тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка отметил, что одним из предвыборных обещаний Трампа было снижение цен на нефть.

"Но мне кажется, здесь надо с определенной долей реализма смотреть на этот вопрос, потому что есть жанр предвыборных обещаний, а есть реальная экономика. Ведь Трамп сам опирается на штаты, электорат, который производит нефть. То есть Америка – это страна №1 или №2 последние много лет, лет 10-15, наверное, по объему производства нефти. То есть там конкретная нефтяная отрасль. Падение цен на нефть для этой отрасли, которая избрала Трампа и во многом была его движущей силой, невыгодно. Это первое", – считает Тимур Сулейменов.

Он добавил, что себестоимость сланцевой нефти тоже достаточно высокая: 60-70 долларов, и падение цены на эту нефть тоже невыгодно.

"Они просто не смогут быть конкурентоспособными. Есть еще ОПЕК+, который движется с точки зрения сохранения цен на нефть, на тех уровнях примерно, как минимум, как сейчас, 75 (долларов за баррель. – Прим. ред.). Поэтому я не знаю, насколько это точно удастся президенту Трампу, и надеюсь, что сильного давления не будет на снижение цены на нефть – по крайней мере, последние прогнозы, которые делаются после избрания его президентом, сильного снижения цены на нефть не прогнозируют. Если раньше прогноз был примерно 73 (доллара за баррель. – Прим. ред.), сейчас где-то 70, то есть прямо обвального падения не прогнозируют. И, соответственно, в этом отношении нам сильно менять прогнозы тоже нет необходимости. Нужно быть консервативными", – добавил Тимур Сулейменов.

В целом, председатель НБК убежден в том, что "американский протекционизм для нас напрямую не страшен".

"Мы готовые товары в США не поставляем. Как вы знаете, у нас в Америку уходит ряд сырьевых товаров, по которым они, наоборот, заинтересованы, и там пошлины всегда низкие будут, поэтому сам по себе американский протекционизм по нам впрямую, наверное, никак не ударит. Он может повлиять на замедление экономики Китая, это другое дело, да. Но пока нужно на это смотреть. И в отношении способности американской экономики "проглотить" высокие импортные пошлины тоже многие сомневаются. Это тоже ведь повлияет на внутреннюю инфляцию. Я не помню, они из Китая завозят около 300 млрд импорта, если память не изменяет, и если на них, как он говорит, 60% будет пошлина, насколько повысятся цены на внутреннем рынке. Этого не хочет ни один политик. Поэтому я думаю, они там будут все-таки более осторожно идти, выборочно", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее он рассказал, стоит ли ожидать обвала национальной валюты. При этом Тимур Сулейменов добавил, что разница в курсе составила всего 2% между 498, условно, 495 и 507. Ничего страшного в этом глава Нацбанка не видит.