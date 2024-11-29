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Курсы валют на выходные дни: 30 ноября и 1 декабря

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 17:15 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 29 ноября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 512,52 тенге, снизившись на 0,53 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 544,72 тенге (+3,28).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 4,79 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах понизился до 70,19 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-520,7 тенге, евро – по 539,5-546,5 тенге, рубли – по 4,79-4,91 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 513 тенге, евро – 541,16 тенге, рубля – 4,69 тенге.

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