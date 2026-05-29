Курсы валют на выходные дни: 30 и 31 мая

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 29 мая 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,51 тенге, поднявшись на 1,07 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 567,34 тенге (+2,9). Курс российского рубля опустился до 6,84 тенге (-0,02). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,63 тенге (+0,26). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,2-488,6 тенге, евро – по 564,7-570,3 тенге, рубли – по 6,54-6,67. Утром 29 мая 2026 года Национальный банк установил курс доллара в 485,55 тенге, евро – 563,38 тенге, рубля – 6,81 тенге.

